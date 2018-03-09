Diğer
Kategoriler

Çocuklar istedi, belediye yaptı

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, mahalle gezilerinde halkın istek ve taleplerini dinlemeye devam ediyor.

Çocuklar istedi, belediye yaptı

09 Mart 2018 15:49

Başkan Baran İlimtepe 3. Etap’ta incelemelerde bulunduğu sırada, yakında bulunan basket sahasındaki çocuklar Başkan Baran’ın yanına gelerek, toplarının dışarı kaçtığını, çitlerin eski ve eksik olduğunu belirtti.
O gün çocuklara çitlerin yenilenmesi noktasında söz veren Başkan İsmail Baran’ın talimatları sonrasında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek çalışmalara başladı. Eskiyen tel çitler ekipler tarafından yenilenirken, eksik bölgelere de çitler koyuldu. 

Ayrıca Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki diğer spor sahalarının da bakımının yapılacağını belirtti.  

Cihan Atik
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç