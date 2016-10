Kağıthane Belediyesi, ilçede eğitim veren okullara giderek çocuklara okçuluk dersi veriyor. Hem yeteneği olan çocukları keşfetmek, hem de Türk Kültürü’nde çok önemli bir yere sahip olan okçuluk sporu hakkında çocukları bilinçlendirmek için yapılan proje kapsamında binlerce çocuk hayatlarında ilk kez okçuluk sporuyla tanışmış oluyor.

Önemli sporcular yetiştirilmesi hedefleniyor

''Kağıthane'de ok atmayan kimse kalmasın'' sloganıyla yola çıkılan projede öncelikle ilköğretim okullarında ders verilmeye başlandı. İlçedeki bütün okullarda sırasıyla verilecek dersler neticesinde uygun görülen ve okçuluğa müsait çocuklar eğitmenler tarafından belirlenerek, okçuluk sporuna yönlendirilecek. Kağıthane Belediyesi'nin destekleriyle daha profesyonel bir eğitim alacak olan çocukların ileride Türkiye'yi yurt dışında temsil edebilecek önemli sporcular olması hedefleniyor.

''Her okula giderek çocuklarımıza okçuluğu anlatacağız''

Çocuklara okçuluk eğitimi veren Kağıthane Belediyesi antrenörlerinden Halil İbrahim Şahin, Yaz Spor Okulları’nda 380 öğrenciye okçuluk eğitimi verdiklerini belirtirken okullarda verilen eğitimle ilgili olarak da şunları aktardı:

''9-15 yaş arasındaki çocuklarımıza burada okçuluk eğitimi veriyoruz. Olimpiyatlarda yarışan olimpik okçulukla temel eğitimlere başlıyoruz" Kağıthane’deki tüm okullara gideceklerini belirten Şahin, "Her okulda her çocuğumuza bu işin hem tarihçesini anlatacağız hem de okçulukla ilgili teknik bilgiler vereceğiz. Hafta sonları Yahya Kemal Spor Kompleksi’nde çocuklarla eğitim yapıyoruz, hafta içi de okulları dolaşıyoruz" dedi.