Arkadaşlığı, paylaşımın önemini, doğa sevgisini, iyi ve kötüyü ayırt etmeyi aşılayan oyunla çocuklar güzel bir gün geçirdiler.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin aylık kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında ‘Şirinler’ adlı tiyatro oyunu sahnelenmeye devam ediliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun çocuklar için özel hazırladığı oyun bu kez Sarıgöl, Alaşehir ve Laleli Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’nde öğrenim gören çocuklar için sahnelendi. Arkadaşlığı, paylaşımın önemini, doğa sevgisini, iyi ve kötüyü ayırt etmeyi aşılayan oyunu çocuklar ilgiyle izledi. Aileleriyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosuna gelen minik öğrenciler, bol müzikli ve eğlence dolu oyunla güzel bir gün geçirdiler.