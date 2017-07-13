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Çocuklar tatillerini satranç ile değerlendiriyor

Tepebaşı Belediyesi’nin çocuklara yönelik yaz okulu eğitimleri kapsamında satranç kursları devam ediyor. Hedef Batıkent Belde Evi’nde satranç eğitimlerine katılan 200 öğrenci de, yaz tatilini verimli biçimde geçirmenin keyfini yaşıyor.

Çocuklar tatillerini satranç ile değerlendiriyor

13 Temmuz 2017 15:32

2. Kademe Satranç Antrenörü Adem Yavuz Arduç gözetiminde satranç öğrenen 5-12 yaş arası çocuklar, planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavrıyor. Satranç öğrenmenin faydalarına dikkat çeken Arduç da süratli, doğru ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olan satranç sayesinde çocukların, olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini geliştirdiğini ifade ediyor. Satrancın kişiliği ve karakteri olumlu yönde etkilediğini ifade eden Arduç, “Bu sayede çocuklara kendine güven duygusu da aşılanıyor. 4-5 yaş grubu ve büyük öğrencilerimiz de var. Çocuklarımızın, ülkemizin geleceği ve dünyanın barışı için çocuklarımıza satrancın çok güzel bir zeka oyunu olduğunu aşılamaya çalışıyoruz. Satrancın faydaları bilimsel olarak zaten kanıtlanmış durumda. Tüm dünya çocukları 4 yaşında satranca başlatıyor. Belediyemiz sayesinde 4-5 yaşındaki çocuklarımıza ulaşıyoruz. Satranç oynayan bir çocuk, diğer çocuğa göre mutlaka farklı bir çocuk olur” diye konuştu.

Satranç öğrencisi 11 yaşındaki Başak Bayar ise “Satrancı çok seviyorum. Adem hocamız bize satrancı sevdiriyor. Evde de oynuyorum. Dağıtılan kitaplar var ve onlara çalışıyoruz. Oynamayan arkadaşlarımı da öneriyorum, buraya gelsinler. 6 yaşında kuzenim var onu da buraya yazdırdık. O da satranç oynamaktan çok mutlu” dedi.
Bir diğer öğrenci Doğaç Ballı da satranç oynamayı çok sevdiğini ifade ederek, “Satranç oynamayı gerçekten çok seviyorum. Satranç, bilgisayar oyunlarından daha iyi. Kardeşime de satranç oynamayı öğreteceğim” ifadelerini kullandı. 


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