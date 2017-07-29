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Çocuklar tazyikli suyla serinledi

Adıyaman’da aşırı sıcaklardan bunalan çocuklar, içme suyu tahliye vanasından çıkan tazyikli su ile serinledi.

Çocuklar tazyikli suyla serinledi

29 Temmuz 2017 15:44
Çocuklar tazyikli suyla serinledi - Tıkla İzle

Adıyaman’da 3 ilçeye bağlı 85 köyün içme suyu ihtiyacını karşılayan Recep Grup içme suyu ishale hattında meydana gelen arızanın giderilmesi için Sincik ilçesi Çavçük köyündeki tahliye vanası açıldı. Açılan tahliye vanasından fışkıran su çocukların eğlencesi oldu. Hava sıcaklığının 45 dereceyi aştığı Adıyaman’da tazyikli sunun altına elbiseleriyle giren çocuklar serinledi.

Tazyikli su metrelerce yükseğe çıkarken çocukların eğlencesi ilginç görüntüler oluşturdu.
Sincik İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevrede güvenlik tedbiri aldı.

Ahmet Erkut


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