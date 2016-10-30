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Çocuklar, Türk bayrağı hazırlamak için yarıştı

Elazığ Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çocuklarda bayrak sevgisi ve bilinci oluşturmak amacıyla bayrak hazırlama yarışması düzenledi.

Çocuklar, Türk bayrağı hazırlamak için yarıştı

30 Ekim 2016 12:46

Elazığ Belediyesi ve Özel bir Anaokulu'nun işbirliği ile 6-7 ve 8 yaşındaki çocuklar için ahşap, cam ve plastik malzemeler üzerine, kesme, yapıştırma, boyama ve ışıklandırma yöntemlerini kullanarak, farklı ebatlarda Türk Bayrağı hazırlama yarışması düzenlendi.

Bir alışveriş merkezinde yapılan yarışmada çocuklar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konulu şiirler okuduktan sonra kendi elleriyle bayrak hazırladı. Çocukların kendi elleriyle hazırladığı bayraklar belirlenen jüri tarafından oylamaya tabi tutuldu. Dereceye giren çocuklar bisiklet ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. 


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