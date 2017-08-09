Çocuklara 3 bin 500 kitap

Altınordu Belediyesi tarafından 2015 yılında hayata geçirilen Kitap ve Oyuncak Paylaşım Evi’ne olan ilgi her geçen gün artıyor. Sırrıpaşa ve İsmet Paşa Caddelerine konulan Kitap ve Oyuncak Paylaşım Evi’ne vatandaşların ilgisi de yoğun oluyor. Kurulan kumbaralar ile kitap ve oyuncak paylaşımı önem kazanırken kitap okuma alışkanlığı da buna bağlı olarak artış gösteriyor. 1 Nisan 2015 yılında sosyal sorumluluk projesi kapsamında vatandaşların hizmete sulan Kitap ve Oyuncak Paylaşım Evi’nden bu zamana kadar 3 bin 500 kitap ve çok sayıda oyuncak toplandı. Kumbaralar ayrıca 7 ton atık kağıdın da geri dönüşümünü sağladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Kitap ve Oyuncak Paylaşım Evi’nin vatandaşların paylaşma duygusunu ön plana çıkarttığını söyledi. Paylaşım Evi’ne bırakılan kitapların geri kazandırıldığını ve bu durumun okuma oranlarına etki edeceğini ifade eden Başkan Tekintaş, “2 yıl önce sosyal sorumluluk projesi kapsamında Altınordu şehir merkezine yerleştirdiğimiz 2 adet Kitap ve Oyuncak Paylaşım Evi’ne vatandaşların ilgisi oldukça arttı. Şu ana kadar 3 bin 500 adet kitap tekrar değerlendirilmek üzere toplandı. Aynı zamanda iki yıl süresince çok sayıda oyuncak toplanarak gereken ayrışımların yapılmasının ardından okullara ve ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtıldı. Bunların haricinde 7 ton atık kağıt ise geri dönüşümde kullanılmak üzere geri kazandırıldı. Burada biriktirilen oyuncak ve kitaplar Belediyemiz Sosyal İşler Müdürlüğü personelleri tarafından elden geçirilerek Ordu Gazi İl Halk Kütüphanesi’ne ve okullara teslimi gerçekleştirildi. Bu sayede hem yardımlaşma duygusu ön plana çıkıyor hem de kitap okuma oranlarına katkı sağlanıyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Altınordulu vatandaşlarımıza gösterdikleri sosyal sorumluluklarından dolayı teşekkür ediyor ve bu duyarlılığın devam etmesini diliyorum" diye konuştu.

Metin Akyürek