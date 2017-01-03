Belediye Başkanı Kara, 'çocuklar botsuz ve montsuz kalmasın' sloganıyla kampanya başlattıklarını belirterek, kampanya kapsamında ihtiyaç sahibi 5-10 bin çocuğa bot ve mont dağıtacaklarını ifade etti. Kara, "Özellikle kışın çocuklarımız botsuz ve montsuz kalmamasını istiyoruz. Kilisli hemşehrilerimizden büyük göster görüyoruz. Yaklaşık 5 ile 10 bin çocuğumuzu giydireceğiz. Hızlı bir şekilde evleri tarıyoruz. Tek tek evlere giriyoruz. Evlerde ihtiyaç sahibi çocukları tespit ederek onların mont ve bot ihtiyacını gideriyoruz” dedi.

Mehmet Ali Dağ