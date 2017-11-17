Çocuklara kitap seçerken dikkat edilmesi gerekenler

Çocukları bebekliklerinden itibaren kitapla tanıştırmak gerektiğini söyleyen Elçin Gölbaşı, “1 yaş için dayanıklı kumaştan ve yıkanabilen bez kitaplar üretilmektedir. Bebeklerde dokunarak anlama duyusu ilk aylarda geliştiğinden bez ya da kumaş ile üretilen kitaplar sayesinde çocuk, kitabın sayfaları çevrilebilen bir nesne olduğunu öğrenecektir. 2-3 yaş için ise sert karton sayfalı kitaplar kullanmaya başlayabiliriz. İlgisini çekmek için peluş bir fil hortumu, bir tırtıl, kelebek gibi dokunma duyusuna hitap eden unsurlar da bu kitapları eğlenceli hale getirecektir. 4-6 yaş arasında ise ince sayfalı kitaplara geçilebilir. Çocuklar ne kadar erken yaşta kitap okumaya başlarsa, alışkanlık kazanmaları o kadar erken olur” dedi.

Anne babanın kitaptan aldığı haz çocuğuna bulaşacaktır

Çocuklara kitap sevgisi aşılama görevinin anne babaya düştüğünü söyleyen Gölbaşı, “Okul öncesi çağda (0-6 yaş) çocuklar okuyamadığı için yetişkinlerin özellikle de anne-babaların çocuklarına kitap okuması gerekmektedir. Ebeveynin kitaptan aldığı haz ve duyduğu neşe çocuğuna bulaşacaktır.

Gölbaşı, kitap sevgisini aşılamak için şunlara dikkat çekti:

"Kitap alışverişlerini birlikte yapmak

Kitap satın almak için çocuğa seçenekler sunmak

Çocuğa ait bir kütüphane oluşturmak

Akşamları belirli bir okuma saati rutini oluşturmak

Kitaptaki öyküyü dramatize etmek, üzerine sohbet etmek

Öyküyü yarım bırakıp sorular sormak (Sence yolda neyle karşılaşacaklar? Bu hayvanın adını biliyor musun?)

Resimlerdeki sürprizleri konuşmak gibi yöntemler kullanılabilir".

Elçin Gölbaşı, son olarak çocuk kitabı seçiminin çok önemli olduğunu belirterek, “Çocuklara kitap seçerken öncelikle görsel öğelerin ağırlıklı olmasına özen gösterilmelidir. Yazı az yer kaplamalı, çocuğun resimlerden konuyu takip etmesine izin verilmelidir. Çocuk kitabı renkleriyle ve resimlerinin kalitesiyle öncelikle yetişkinin ilgisini çekmelidir. Paylaşma, arkadaşlık, evcil hayvanlar, sevgi, duygular, büyümek, uyku zamanı, kardeş, anne-baba, sayılar, korkularla yüzleşmek, tuvalet eğitimi gibi konularda yazılabilecek kitaplar çocukların düşlemlerini zenginleştirmeli, empati oluşturmalı, ilham vermeli, eğlenmelerini sağlamalı ve kültürel değerlerin taşıyıcısı olmalıdır. Kitaptaki karakterler çocuklara model olabilecek olumlu özellikler taşımalı, çocukların temsili deneyim yaşamalarını sağlamalıdır. Konu akışında bir problem durumun verilmesi ve bu problemin çözülmesi çocuklara alternatif çözüm yolları düşündürmektedir” dedi.