Çocuklara özel teknoloji platformu açıldı

Çocukların daha kaliteli zaman geçirmesini hedefleyen teknoloji platformu cocuklarkesifte.com, Nisan 2018 itibarıyla kullanıma açıldı. Yapılan açıklamada; ebeveynleri, çocukların gelişimine katkıda bulunacak eğlenceli etkinlikler yapan atölyelerle buluşturan platform; saatler süren etkinlik arama sürecini sadece birkaç dakikaya indirirken, atölyeler için de katılımcı arama ve takip sürecini hızlandırıyor. Sosyal medya hesaplarıyla kolayca giriş yapılabilen platformda; fidan dikme etkinliğinden oyun atölyelerine, seramikten okul öncesi kodlama eğitimine kadar, tüm yaş gruplarına özel atölye ve etkinliklere ulaşılıp kolayca kayıt yaptırılabiliyor. Özellikle erken çocukluk döneminde yaşanan deneyimlerin zekâ, özgüven ve kimlik gelişimi üzerinde önemli bir paya sahip olduğu göz önüne alındığında, platform birçok faydalı etkinlik ve atölyeyi bir arada sunuyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan platformun kurucusu Özgür Elçiseven, "İş hayatının yoğunluğu arttıkça, anne ve babaların çocuklarına ayırabildiği zaman azalıyor. Çocukların vaktini ise akıllı telefon, tablet ve televizyon gibi araçlar ile alışveriş merkezleri işgal ediyor. Bu durumu tersine çevirmek; toprağa dokunan, merak eden ve üreten çocukların yetişmesini sağlamak amacıyla cocuklarkesifte.com platformunu kurduk. Hedefimiz, anne ve babaların çocuklarıyla birlikte keyifli ve renkli etkinlikler deneyimlemelerini sağlarken, arama sürecini de kısaltarak tüm etkinlik ve atölyelerin tek bir ekrandan kolayca bulunabilmesini sağlamak. Bu sayede, ebeveynler de etkinlik arama sürecini kısaltarak kendilerine ekstra vakit oluşturabiliyor. Üstelik bu sayede ebeveynler bir yandan eğlenirken diğer taraftan da sıradanlıktan kurtulabiliyor. Keza aynı şekilde eş zamanlı olarak atölye ve eğitmenlerin de katılımcı bulma süreçlerini kolaylaştırıp sürdürülebilir bir ekosistem oluşturmak istiyoruz. Şu an itibarıyla yalnızca İstanbul’da hizmet veriyoruz. Yakın zamanda 200 etkinlik merkezini bünyemize katmayı; Ankara, İzmir ve Bursa açılımından Türkiye’deki binden fazla etkinlik merkezini kapsayarak, ailelerin çocuklarıyla geçirecekleri kaliteli zamanları planladıkları ana platform olmayı hedefliyoruz” dedi.