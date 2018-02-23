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Çocuklara şiddet! Terlik ve tekmelerle vurdular

Samsun’da özel bir kreşte çocuklara şiddet olayı ekipleri harekete geçirdi. Kreşteki öğretmenler çocuklara terlik ve tekmelerle vurdular.

Çocuklara şiddet! Terlik ve tekmelerle vurdular

23 Şubat 2018 10:43
Çocuklara şiddet! Terlik ve tekmelerle vurdular - Tıkla İzle

 Samsun’da özel bir kreşte yaşanan şiddet olayı, güvenlik kameralarına yansıdı.

 Terlik ve tekmelerle vurdular

Çarşamba ilçesi Sungurlu Mahallesi’ndeki özel bir kreşte öğrenim gören yaklaşık 35 minik öğrenciden bazıları, kreşte görevli öğretmenler tarafından terlik ve tekmeyle şiddete maruz kaldı. Bir çocuğun ailesin “Kreşte öğretmen bizi dövüyor” demesinin ardından, ailenin polise bildirdiği ihbar üzerine kreşle ilgili soruşturma açıldı. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, kreşe ait güvenlik kameraları inceleme altına alındı.

Kreş süresiz olarak kapatıldı

Polis güvenlik kameralarını incelediğinde kan donduran görüntüler buldu. Görüntülerde görevlilerin, yaşları 4 ila 6 arasında olan küçük çocuklara şiddet uyguladığını tespit eden ekipler, M.K.K, S.Ö., G.Ş. ve S.K. isimli öğretmenleri gözaltına aldı. Şiddetin uygulandığı kreş ise belediye yetkilileri tarafından evrak eksikliği tespit edilerek süresiz olarak kapatıldı. 

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğretmenlerden G.Ş. ve S.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 öğretmen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Şahin Binici
 

Etiketler: dayak, kreş, öğretmen, Samsun, şiddet

 

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