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'Çocuklara sınır koymak gerekiyor'

Psikolog Yücel Sirkeci, çocukların demokratik bir tutumla büyütülmesi gerektiğini belirterek, "Çocuklara sınır koymak gerekiyor. Sınır koymak, çocukların ne kadar ileri gidebileceklerini öğrenmeleri açısından çok önemlidir" dedi.

Çocuklara sınır koymak gerekiyor

15 Aralık 2016 10:28

"Çocuklara Kural ve Sınır Koyma" konulu söyleşide konuşan Psikolog Yücel Sirkeci, 0-6 yaş arasındaki çocukların, ‘dünya benim etrafımda dönüyor, herkes bana hizmet etmeli’ düşüncesinde olduğunu belirterek, ebeveynlere önemli tavsiyelerde bulundu. Psikolog Yücel Sirkeci Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen söyleşide, ebeveynlerin sorularını da yanıtladı.

"Sınır koymak şart"
0-6 yaş arası çocukların ‘dünya benim etrafımda dönüyor, herkes bana hizmet etmeli’ düşüncesinde olduğunu belirten Yücel Sirkeci, "İstedikleri olmadığı zaman çocuklar ağlıyor, kendini yere atıyor, arkadaşlarına vuruyor. Çünkü sadece ben merkezciler. Çocuklara sınır koymak gerekiyor. Sınır koymak, çocukların ne kadar ileri gidebileceklerini öğrenmeleri açısından çok önemlidir" diye konuştu.

"Çocuklar demokratik yaklaşımla büyümeli"
Türk aile yapısından da söz eden Sirkeci, çocukların otoriter, demokratik ve serbest tutumla yetiştirildiklerini belirterek, "Otoriter tutumda, ebeveynlerde çocuklarımız acı çekmezse adam olamaz düşüncesi hakimdir. Aşırı kontrol vardır. Çocuklar, babaları çok otoriteyse onları severler ama duygusal olarak geri çekilerek sevgilerini yaşarlar. Serbest yaklaşımda, güç ve kontrol çocuklardadır. Otorite tanımazlar. Demokratik tutumda ise karşılıklı işbirliği, sevgi ve saygı hakimdir. Çocukların da evde söz hakkı vardır. Bunlar arasında en iyisi çocukları demokratik yaklaşımla büyütmektir" dedi.

"Ergenlik dönemini abartmayın"
Yücel Sirkeci, çocukların ergenlik dönemini ebeveynlerin abarttığını söyleyerek, anne babalara, "Ergenlik, çevrenizdekilerle yaşadığınız ufak sıkıntıları çocuklarınızla yaşamanızdan başka bir şey değildir. Küçük gündelik sorunlardır. Doğru kanallardan yaklaşıldığında sorunlar aşılabilir" sözleriyle seslendi.

"Net bir şekilde istekte bulunun"
Psikolog Sirkeci, çocuklarla iletişimde yapılan yanlışları ve doğru ebeveyn tutumlarını da şu sözlerle anlattı:
"Çocuklarınıza öfkelendiğinizde, ‘Seninle baş edemiyorum, seni bırakıp gideceğim, polise vereceğim, seni doğurmasaydım’ sözlerini kullanmayın. Aşağılamayın, kıyaslamayın. O da sizi kıyaslayabilir. Başarıyı takdir edin. Ben dili değil, sen dili kullanın. Açık olmayan direktifler işe yaramaz. Bir şey yapmasını istiyorsanız örneğin 'odanı topla' demeyin. '10 dakika içinde odanı topla' deyin. Kısa ve net bir ses tonuyla seslenin. Sizin otorite olduğunuzu öğrenene kadar, direkt ve doğrudan ne yapması gerektiğini ifade edin." 


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