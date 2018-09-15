Çocuklara sosyal medya yasağı, denetimsizlik getiriyor

Okulların başlamasıyla aileler çocuklarını sosyal medyadan uzak tutmanın yollarını arıyor ancak iletişim çağının fırtınalı günlerinde bu pek mümkün olmuyor. Uzmanlar anne-babalara çocuklara sert sosyal medya yasakları koymak yerine bu mecraları kullanabileceleri bir zaman aralığı açmanın daha yerinde bir karar olduğu tavsiyesinde bulunuyor.

Çocuklarda sosyal medya kullanımıyla ilgili açıklamalarda bulunan Dijital Medya Uzmanı Abdulkadir Mercanoğlu, katı ve sert yasaklar konulduğunda çocuklar bu mecraları gizli olarak kullanmanın yollarını aradığını, çoğu kez de bu yolları bulduklarını belirterek, "Yasaklamalar yerine denetlenebilir bir şekilde bu mecraları kullanabilmelerinin önü açılmalı" dedi.

"Basit önlemlerle güvenliği sağlayabilirsiniz"

Son dönemde sosyal medyada üzerinden küçük yaştaki çocuklara yönelik taciz, istismar veya kaçırma girişimi gibi haberlerin arttığını hatırlatan Mercanoğlu, ailelerin basit önlemlerle sosyal medya güvenliğini sağlayabileceklerini belirtti.

Yapılan araştırmalara göre çocukların en çok kullandığı sosyal medya platformlarının başında Facebook'un geldiğini hatırlatan Mercanoğlu, bazı teknik ayarlarla dijital güvenliğin sağlanabileceğine değindi.

"İletişim seçeneklerini gözden geçirin"

“Sosyal medya hesaplarında ‘gizlilik' ayarları da bulunuyor. 'Benimle kimler iletişim kurabilir' sekmesinde 'Herkes' olan seçeneği 'Arkadaşlarımın arkadaşları' şeklinde değiştirirseniz ortak arkadaşı bulunmayan yabancıların çocuklarınızla iletişim kurmasının önüne rahatlıkla geçebilirsiniz" diyen Mercanoğlu, "Dilerseniz bu seçeneği 'Hiç Kimse' olarak da değiştirebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"Paylaşım ayarlarını yapın"

Bu platformda paylaşım ayarlarının da değiştirilmesi tavsiyesinde bulunan Mercanoğlu, "İkinci önlem olarak 'Paylaştıklarımı kimler görebilir?' sekmesini açarak, 'İleride paylaşacağın gönderileri kimler görebilir?' seçeneğini 'Arkadaşlar' olarak belirleyebilirsiniz. Bu seçimle birlikte profilde ekli olmayan kullanıcılar çocuğunuzun ne paylaştığını göremeyecek" şeklinde konuştu.