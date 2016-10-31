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Çocuklara söz dinletmenin yolu sakin olmaktan geçiyor

Çocuk ve Ergen Psikiyatristleri çocuklara söz dinletmenin en önemli püf noktasının sakin olmaktan geçtiğini söyledi.


31 Ekim 2016 11:19

Çocuklara söz dinletmenin yollarını ve bazı ailelerin bu konuda neden çok daha başarılı olduklarını uzmanlar cevapladı. Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Psikoterapist Prof. Dr. Özgür Öner, çocuklara söz dinletmenin en önemli püf noktasının sakin olmaktan geçtiğini söyledi. Öner, "Sakin olun. Sakin anne babalar, çocuklarına daha iyi model olurlar. Çocuklarınızdan beklediğiniz davranışları kendiniz sergileyin. Tutarlı olun, çok fazla dalgalanma göstermeyin. Sevginizi açıkça belli edin. Sevginiz için şart öne sürmeyin. Çocuklarınızla iyi vakit geçirin. Onlarla ilgilenmek için bir sorun olmasını beklemeyin. Çocuklarınızın size gönderdiği işaretlere duyarlı olun. Özellikle küçük çocuklarda; çocuğunuz aç, uykusuz, yorgun olduğunda sorun çıkmadan bunu fark edip gereğini yerine getirin. Olumsuz durumları tartışmaktan kaçınmayın. Duygularınızı ve isteklerinizi açıkça ifade edin. Kurallarınız olsun. Bu kuralları kararlı, ancak sert olmadan uygulayın. Adil olun. Olumsuz durumları abartmayın, bu gibi durumlarda çözüme odaklanın." dedi.

" Ne kadar sakin olursanız o kadar söz dinletirsiniz"
Çocuklarına en rahat söz dinleten anne babaların, en sakin anne babalar olduğuna değinen Prof. Dr. Özgür Öner , "Bu kişiler çocuklarının herhangi bir davranışına çok abartılı yanıt vermezler. Yani, ne çocuk iyi bir şey yaptığında bunu çok abartırlar ne de çocuk uygunsuz bir davranış yaptığında aşırı tepkiler verirler. Sakin anne babalar, durumları ayrı ayrı ve tek tek değerlendirmeyi bilirler; hataları genelleştirmezler. Yani bir olumsuz davranış nedeni ile çocuklarını damgalamazlar. Olumsuz bir davranış gördükleri zaman öncelikle nedenini anlamaya çalışırlar. Bunun için, dalga geçmeden, suçlamadan, gereksiz sertlik göstermeden, samimi bir merak ile sorular sorarlar." diye konuştu.

"Ailenizin kuralları değerleriniz üzerinden tanımlansın"
"Çocuklarınıza koymak istediğiniz kurallar ailenizin benimsediği değerler üzerinden tanımlansın" diyen Prof. Dr. Özgür Öner, "Örneğin, ailenin benimsediği bir değer dürüstlük ise, yalan söylemeye karşı yaklaşım önce davranışın nedenini anlama, sonra da bunu değerler temelinde düzeltmesini istemektir. Bunun işe yaraması için, aile bireylerinin bu değeri gerçekten benimsemesi ve hayatlarında fiilen uygulamaları gereklidir; sadece sözde kalan ancak uygulanmayan değerler çocuklar tarafından benimsenmez. Değerlere dayanan kurallar, gerçekten içselleştirildiği için, devamlı tekrarlanması ve ifade edilmesi gerekmeyen kurallardır. Öyle ki, iyi işleyen ailelerde kuralların sayısı daha azdır ve aile üyeleri bu kurallara düşünmeye gerek kalmadan uyarlar" şeklinde konuştu. 

Etiketler: Çocuk ve Ergen Psikiyatristleri


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