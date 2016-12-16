Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, Denizli Mahallesi'nde tek başına yaşayan Salih B.'nin (56) evine erkek çocuklar getirdiği ve bunlara tecavüz ettiği, V.Ö. (37) ile karısı G.Ö.'nün de (35) bu kişiye yardım ettiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan takipte eve çok sayıda erkek çocuğunun girip çıktığı görüldü. Polis bunun üzerine araştırmayı derinleştirdiğinde, Salih B.'nin motosiklete bindirme, Seyhan Baraj Gölü'nde çocuklara yüzme öğretme ve harçlık verme bahanesiyle kandırıp arkadaş olduğu ve daha sonra evine getirdiğini belirledi. Ayrıca eve geldikten sonra da çocuklara tecavüz ettiği, bunu da videoya çektiği tespit edildi. Bu tespitler üzerine evde erkek çocuklar olduğu sırada baskın yapıldı. Zanlı yakalanarak emniyete, çocuklar ise çocuk şube müdürlüğüne götürüldü.

Polis yaptığı araştırmada, Salih B.'nin yaşları 12 ile 16 arasında değişen çok sayıda çocuğa tecavüz ettiğini belirledi. Çocukların aileleri de Salih B.'den şikayetçi oldu. Bu arada, Salih B.'ye yardım ettiği ileri sürülen karı koca da gözaltına alındı. Polis, Salih B.'nin evindeki bilgisayara da el koydu. Bilgisayarı incelemeye alan polis şok oldu. Bilgisayarda yüzlerce çocuğun çıplak fotoğrafı ve cinsel istismara uğradıkları görüntüler ortaya çıktı. Polis bu tespitleri yaptıktan sonra Salih B.'nin ifadesini aldı. Gözaltına alınan karı koca ise Salih B.'ye yardım ettikleri iddiasını kabul etmedi. Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Salih B. tutuklanırken, karı koca serbest bırakıldı.

Geçen ekim ayından bu yana Kürkçüler Cezaevi'nde yatan Salih B, cezaevinin banyosunda atletiyle kendisini asmış halde bulundu. Salih B.'nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Fatih Keçe



