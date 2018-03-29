'Çocuklara verebilecek en büyük zarar, onlara kola ve gazoz bağımlısı yapmaktır'

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kâmi Büyüközer, TV'lerde özellikle reklamlarda kurulan sofralar üzerine açıklama yaptı. Toplumun yeme içme alışkanlığının gerçekleri yansıtmayan aşırı abartılı reklamların yönlendirmesi, bilinçsiz beslenme alışkanlıkları, yeni şeylere karşı hayranlık ve kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının halkı doğru bilgilendirmede gösterdiği acziyet, ister fakir ister zengin muhitlerde olsun kola ve boyalı/boyasız, gazlı/gazsız içeceklere aşırı bir düşkünlüğün oluşmasına sebep olduğunu dile getiren Büyüközer, "Kola ve renkli/renksiz gazozlar artık çoğu ailelerin olmazsa olmaz içeceği haline gelmiştir. Sofraya oturulunca bardaklara su yerine kola, gazoz türü içecekler dolduruluyor. Aileler bu tür alışkanlıklarından vazgeçme kararlılığını göstererek çocuklarının ve böylece de ülkenin geleceğinin çürütülmesini önlemelidirler. Bu gelişigüzel ve bilinçsiz alışkanlıklar sağlığımıza ve dinî hayatımıza zarar verebilir” dedi.

Çocuklara verebilecek en büyük zararı, onu devamlı bir kola ve gazoz içicisi, kola ve gazoz bağımlısı olarak tanımlayan Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, "Bu kötü alışkanlıktan onu korumamızın en sağlam yolu ise evinize kola ve gazlı içecekler sokmamaktır. Renkli içecekler, her gün alınan yemek masasının devamlı içeceği olmamalıdır. Bazılarının yaptığı gibi, buz gibi kolayı kafaya diktikten sonra çocuğuna “Aman yavrum sen içme!” diyenlerden de olmamalısınız. Unutmayın, evde çocuk varsa sofranızda devamlı bulunması gereken tek içecek; su ve süt olmalıdır. Dünyanın en yararlı içeceği olan sütten korkmayın! Yaşlandıkça insanların kalsiyum ve D vitaminine olan ihtiyacı artar. Bu nedenle süt, yalnız çocukların değil, erişkinlerin de ihtiyacıdır. Bundan ötürü Devletin, köylüden soframıza gelirken üç misli fiyat farkı ile satılan sütün halka daha düşük fiyatla ulaşması için gerekli tedbirleri alması lazımdır" şeklinde konuştu.

GİMDES Başkanı Büyüközer, "Bilerek veya bilmeyerek yapmaya devam ettiğimiz ve bize dayatılmış 'Sağlıksız Yaşam Tarzı'nın bir uzantısı olan sağlıksız beslenme alışkanlıklarımızı evlerimizde ve okullarımızda artık terk etmemiz gerekli. Zararlı, tehlikeli ve dinen mahzurlu olabilen çeşitli kimyasal katkı maddeli hazır gıdalar yerine, evlerimiz ve okul kantinlerimiz yeni bir gıda diyet formatına döndürülmelidir. Yaş meyve ve bunların taze sıkılmış meyve sularından, yurdumuzda bol miktarda yetişen ceviz, fındık, fıstık gibi kuru yemişlerden, süt, ayran, peynir, zeytin, kepekli, yulaflı unlardan yapılmış ekmeklerden oluşan bir diyet formatının çocuklarımızın sağlıklı beslenmesine uygun bir format olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.