Çocuklarda bahar alerjisi okul başarısını düşürüyor

Bahar nezlesisinin çevresel alerjenlere karşı duyarlılığı olan kişileri etkileyeceğini söyleyen ve çimen, çayır ve hububat polenleri ile kızılağaç, fındık ağacı ve huş ağacı gibi ağaç polenlerinin ciddi rahatsızlıklar verebileceği konusunda uyarılarda bulunan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayfer Yükselen; “Yapılan araştırmalara göre, anne veya babası alerjik olan çocuklarda alerjiye rastlanma ihtimali yüzde 30, her iki ebeveyni alerjik olan çocuklarda alerjiye rastlanma oranı yüzde 60'tır. Polen, nefes yoluyla solunum yollarımıza ulaşır ve polenler cilt, saç ve gözlere de yerleşebilir. Bu durum, alerjik olmayan çocuklarda sorun oluşturmaz iken, alerjik olan çocuklarda bağışıklık sistemi harekete geçer ve burunda, gözlerde veya bronşlarda alerjik iltihaplanma dediğimiz tepki görülür” dedi. Prof. Dr. Yükselen ayrıca, bu tepkilerin sonucunda hapşırma, burun akıntısı, burunda kaşıntı, burunda tıkanıklık belirtileri ile gözlerde kaşıntı, kızarıklık ve gözde sulanma ile ortaya çıkan göz nezlesi veya öksürük, hırıltı atakları şeklinde beliren alerjik astım gibi rahatsızlıklarla karşılaşılabileceğini söyledi.

Polen alerjisi olan çocukların, burunlarındaki tıkanıklık ve akıntının uyku kalitelerini sıkça bozabildiğini söyleyen Prof. Dr. Yükselen; “İyi bir uyku alamayan çocuklar, gün boyu kendilerini yorgun ve halsiz hissetmekte, bu durum da okul başarısını ciddi şekilde etkileyebilmektedir. Önlem alınmazsa ileri vakalarda yorgunluk, iştahsızlık, baş ağrısı, sinüzit ve orta kulak iltihabı gelişebilmektedir. Bazı alerjik hastalarda, egzema dediğimiz bahar aylarında özellikle giysinin örtmediği açık vücut bölgelerinde ciltte kaşıntı, kuruluk, kızarıklık gibi belirtiler de ortaya çıkabilmektedir” şeklinde konuştu.

Zengin vitaminli sebze ve meyveler iyi geliyor

Alerjik hastalıkların hepsinde olduğu gibi bahar alerjilerinde de, antioksidan vitamin alımının önem taşıdığını da belirten Prof. Dr. Yükselen; “A, C, D ve E vitaminlerinin alerjiden korunmada veya alerji belirtilerinin azalmasında önemli etkileri bulunur. Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en iyi yolu kaliteli beslenmekten geçer. Vitamin açısından zengin sebze ve meyveler, kompleks karbonhidratlar ve proteinlerin her gün yeterli miktarda tüketilmesi, omega 3 ve omega 6 yağ asitlerinin dengeli bir şekilde alınması gerekir” ifadelerini kullandı.



Alerjiden kurtulmak için tek çözüm: Aşı

Bahar alerjisine bağlı ortaya çıkan bulguları tedavi etmek için en çok uygulanan seçeneğin ilaç tedavisi olduğunun önemine değinen Prof. Dr. Yükselen; “İlaçları ancak doktor muayenesi ve reçetesiyle kullanabilirsiniz. Ama bu ilaçlar sadece ve sadece polen alerjisine bağlı olarak ortaya çıkan şikâyetleri ortadan kaldırır veya hafifletirler. İlaçlar ayrıca çocukların şikâyetlerini azaltarak günlük yaşam ve uyku kalitesini artırırlar” dedi. İlaçların kullanıldığı sürece şikâyetler üzerinde etkili olacağını da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Yükselen; “İlaç tedavisi kesildiğinde, alerji belirtileri kısa sürede tekrarlayabilir. Alerjiyi tedavi eden tek şey ‘Alerji aşı’ tedavisidir. Aşı tedavisinin amacı vücudun polen alerjisini yok etmesidir” diyerek çok az miktarlardan başlanarak giderek artırılan dozların, aşıyla vücuda verildiğini söyledi. Aşı sayesinde bu alerjenlere karşı vücudun bağışık hale gelmesinin sağlandığını vurgulayan Prof. Dr. Yükselen; “Yapılan aşılar sayesinde vücutta alerjiyi bloke edici antikorlar oluşturularak alerjenler engellenir. Ancak aşı tedavisi öncesinde alerji testleri yapılıp, kişinin şikâyetlerine sebep olan alerjenlerle tedaviye başlanması doğru olur. Aşı tedavisi, alerji şikâyetleri üzerinde uzun süre etkili olan hatta tedavi sona erdikten sonra bile etkinliğini devam ettiren bir yöntemdir” dedi.



Bahar aylarında doğan çocukları hedef alabilir

Yapılan çalışmalarda, polen yoğunluğunun yüksek olduğu ilkbahar aylarında doğan bebeklerde, alerjik nezle gibi bahar alerjilerinin biraz daha sık ortaya çıktığını söyleyen Prof. Dr. Yükselen; “Ancak, genetik olarak alerjik yatkınlığı olan bir çocukta, bahar alerjisine bağlı belirtilerin ortaya çıkması için, en az iki ilkbahar yaşaması gerektiği de bilinmektedir” ifadelerini kullanarak bahar alerjisine önlem almak için şu önerilerde bulundu;

• Dışarıda mutlaka polen maskesi takılmalı.

• Ev ve okul sabah saatlerinde değil, öğleden sonra havalandırılmalı.

• Otomobil camlarını gerekmedikçe açmamalı ve polen filtreleri değiştirilmeli.

• Gözlerin yanını da örten güneş gözlükleri kullanılabilir ve gözlükler polen yapışabileceği için sık sık yıkanmalıdır.

• Eve gelince kıyafetler değiştirilmeli, burun içi temizleyip duş alınmalı.

• Dış ortam aktiviteleri azaltılmalı, özellikle polenlerin yoğun olduğu sabah ve öğlen saatlerinde dışarı çıkmamalı (10.00-16.00 arası), yeşil alanlardan uzakta durmalı.

• Dışarı çıkmak zorunda kalındığında eve girer girmez duşa girmeli ve kıyafetleri değiştirmeli.

• Polen mevsiminde açık havada spor yapılmamalı.

• Özellikle bu dönemde toz, sigara dumanı, boya kokusu, parfüm gibi etkenlerden uzak durulmalı.