Çoçuklarda gıcık haline gelen balgamlı öksürük sıkıntılı bir durum oluşturmaktadır. Özellikle yaz mevsiminin bitmesi ve kış aylarının başlaması ile beraber bu durum bir çok çocukta gözükmektedir. Bu haberimizde çocuklarda balgamlı öksürüğe ne iyi gelir ? Çocuklarda balgam nasıl çıkarılır sorularının cevaplarını bulabileceksiniz.

Çocuklarda balgamlı öksürüğe ne iyi gelir ?

1-Ihlamur

Sabahları kahvaltıda, akşamları yemekten sonra ıhlamur içilir ve bu sayede bağışıklık sistemlerini mevsimsel hastalıklara karşı güçlendirilir, özellikle nefes yolları temizlenir, iyileştirir. Çok uzun süre kaynatılmamış, sık sık tazelenen ıhlamur çayı, balgam oluşumunu önler

2-Ayva yaprağı ve ıhlamur çayı

Ayva yaprağı ve ıhlamurun 5 dakika kadar kaynatılıp ılık bir şekilde tüketilmesi de öksürüğü keser ve nefes yollarını onarır.

3-Elma çayı nefes yollarını açar

Özellikle solunum yolları hastalıkları için iyice yıkanmış elmayı 4 parçaya bölüp kabuğu ve çekirdekleriyle birlikte kaynatmak da çok faydalıdır. Bu sayede balın balgam söktürücü etkisi sayesinde çocuklarda rahatsızlık daha kısa sürede geçecektir.

4-Bal

Özellikle çocukların mevsimsel hastalıklardan korunması için sabahları aç karnına bir çay ya da tatlı kaşığı bal yemeleri, ılık sütlerine bal karıştırılması öneriliyor. Özellikle öksürük gibi solunum yolları hastalıklarında toz tarçın ve zencefille karıştırılmış bal kesinlikle ilaç niyetinde etki gösteriyor.

Çocuklarda Balgam Nasıl Çıkarılır ?

Çocuklarda balgamın çıkarılması için tavsiye edilen ilaçların düzenli olarak kullanılması en önemli husustur. Ancak bununla beraber basit ve zararsız besin maddeleri ve çaylar sayesinde de çocuğun rahatlaması sağlanılmalıdır. Çocuklarda balgamı atmanın en kolay ve basit yolu bol su içmektir. Çocukların yaşına uygun olarak günlük belirli bir miktar su tüketiminin altına düşülmemesi gerekir. Ada çayı, ıhlamur gibi bitkilerle hazırlanan çaylar çocuğa ılık olarak içirilebilir. Çocuğun çayı daha rahat içmesi için balla tatlandırmayı deneyebilirsiniz. Ballı toz zencefil, ballı soğan suyu ve ballı turp da çocuklarda balgamı atmada oldukça etkidir. Bunlara ek olarak Ayva'yı da kullanabilirsiniz. Bunun için ayva yaprağını karıştırıp kaynatın ve ılık olarak içirin. Çocuklarda oluşan balgam bu yöntemler sayesinde kolayca çıkarılabilir.