Çocuklarda büyüme ağrıları

Genellikle Çocuklarda Görülen Tekrarlayıcı Bacak Ağrıları Büyüme Ağrıları Olarak Kabul Ediliyor

Çocuk yaş grubunda daha çok görülen tekrarlayıcı bacak ağrılarının iskelet ve kas kaynaklı ağrılar olarak en sık nedenler arasında görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Salih Kavukçu, bu ağrıların “Büyüme Ağrıları” olarak ifade edildiğini belirtti. Büyüme ağrısının tanımı için çocukluk yaş grubunda ortaya çıkması ve her iki alt bacaklarda tekrarlayan ağrılar şeklinde baş göstermesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Salih Kavukçu, ağrının süresinin 72’i saatin altında olması gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Salih Kavukçu şöyle devam etti: “Ağrı çocuğun geçirdiği bir travma ile ilişkili değildir. Bir düşme, yaralanma veya kaza sonrası ortaya çıkan ağrı şeklinde olmamalıdır. Belli bir kemik bölgesinde meydana gelmez. Çocuk bacaklarının, bacak kaslarının ağrıdığını ifade eder. Herhangi bir eklemin hareket alanında kısıtlılık yoktur. Çocuğun ağrıdığını ifade ettiği yerde kızarıklık yoktur. Herhangi bir şişlik bulunmaz. Bölgesel bir hassasiyet söz konusu değildir. Yangı olarak tanımlanan ağrı, kızarıklık, şişlik, hassasiyet ve fonksiyon kaybı ile kendini gösteren bir hastalık dönemi söz konusu değildir.”

Ergenlik Döneminde Boy Uzaması Büyüme Ağrılarını Tetikliyor

Büyüme ağrısının çocukların %3 - 50’sinde görülebileceğini söyleyen Prof. Dr. Salih Kavukçu, özellikle 4 -6 yaş arasındaki çocukların %38’inde karşımıza çıktığını belirtti. Bu ağrıların daha çok selim seyirli gecelerde ortaya çıktığını söyleyen Prof. Dr. Salih Kavukçu, ağrıların “Büyüme Ağrısı” olarak nitelendirilmesine karşın ergenlik dönemindeki boy uzamasının da bu ağrılara neden olduğunu ifade etti.

Büyüme Ağrılarına İlişkin Farklı Teoriler

Büyüme ağrılarının nedeninin tam olarak anlaşılamadığını da söyleyen Prof. Dr. Salih Kavukçu, tıp dünyasında bu ağrıların nedeniyle ilgili çeşitli teorilerin öne sürüldüğünü belirtti. Bu teorilerden birinin çocukların iskelet yapısının hızlı büyümesi olarak gösterildiğini söyleyen Prof. Dr. Salih Kavukçu, çocukların kaslarının kemiğe tutundukları yapılarında bu hıza uygun şekilde büyümemesinden kaynaklandığını belirtti. Tıp dünyasında bir diğer görüşün gün boyu çok hareketli olan bir çocuğun kaslarındaki yorgunluğun gece ortaya çıkması ile ağrıların olduğu öngörüsünde bulunulduğunu da söyleyen Prof. Dr. Salih Kavukçu, bir diğer farklı bakışın çocuğun anatomik veya ortopedik olarak farklılığına bağlı olarak ortaya çıkan bir durum olabileceğini ifade ederek, tüm bu varsayımlardan farklı olarak, bu ağrılardan söz eden çocuklarda karın ağrısı ve baş ağrılarının da sıklıkla ifade edildiği; dolayısı ile büyüme ağrılarının bir ağrı algılama farklılığı olarak öne sürüldüğünü söyledi.

Büyüme Ağrılarını Masaj ve Ağrı Kesiciler Yardımıyla Hafifletebilirsiniz

Büyüme ağrılarının geceleri bacaklarda ve ayni zamanda bacakların diz üstündeki uyluk veya diz altındaki baldır bölgelerinde olduğunu söyleyen Prof. Dr. Salih Kavukçu, ağrının her iki bacakta da ortaya çıktığını ve bu durumda eklem tutulumunun olmadığını belirtti. Hafif bir masaj ile ya da ağrı kesici ilaçlar ile ağrıların iyileşebildiğini söyleyen Prof. Dr. Salih Kavukçu, çocukların ağrıdan yakınmadan gün boyunca normal aktivitelerini sürdürebildiğini ifade etti.

Prof. Dr. Salih Kavukçu: “Büyüme Ağrıları Başka Bir Hastalığa İşaret Etmez”

Genelde hekime başvurulduğunda fizik muayenede herhangi patolojik bir bulgu saptanmaz ise laboratuvar tetkiklerinde de bir bozukluk çıkmadığını söyleyen Prof. Dr. Salih Kavukçu, rutin kan ve idrar analizlerinin de normal oranda bulunduğunu, ayni zamanda vücutta bir iltihabın olmadığını ve görüntü içeren tetkiklerin de normal gözlemlendiğini belirtti. Büyüme ağrılarının herhangi bir hastalıkla birlikte bulunmadığını ifade eden Prof. Dr. Salih Kavukçu şöyle devam etti: “Diğer bir ifade ile büyüme ağrıları başka bir hastalığa işaret etmez. Ancak aile üzerinde endişelere neden olabilir. Uzun süre analjezik kullanımına yol açabilir. Hekim “büyüme ağrısı” tanısı koyarken, olası diğer tanılardan uzaklaşmaya çalışır. Hastalık selim seyirlidir. Kendi kendine iyileşecektir. Hastanın ve yakınlarının bu bilgilere inanması gerekir. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanının önereceği pasif egzersizler ve diğer yaklaşımlar ile çocuğun konforu sağlanmış olur.”