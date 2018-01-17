Çocuklarda dikkat eksikliği ve teknoloji bağımlılığını azaltan girişime yatırım yapıldı

Hem Türkiye’de hem de dünyada faaliyet gösteren melek yatırımcı ağı Keiretsu Forum’un Türkiye ayağı Keiretsu Forum Türkiye, son yatırımını çocukları merkeze alan ve kısa sürede Türkiye’de 25 binden fazla eve girmeyi başaran Pakolino’ya yaptığını duyurdu. Toplamda 425 bin dolar değerindeki yatırım sürecinin 220 bin dolarını üstlenerek yatırıma liderlik eden Keiretsu Forum Türkiye, böylece 26’ncı yatırımını hayata geçirdi.

Yapılan açıklamaya göre kuruculuğunu Pınar Ramsay’ın üstlendiği Pakolino, 3-7 yaş arası çocukların zihinsel ve duygusal gelişimini destekleyen, aynı zamanda aileleriyle kaliteli zaman geçirmesine olanak sağlayan STE(A)M bazlı aktivite kutularından oluşuyor. Üyelik sistemiyle çalışan Pakolino, her ay farklı bir temada, uzman psikolog onaylı aktiviteler için gerekli tüm malzemeleri ve yönergeleri, Türkiye'nin 81 ilindeki üyelerine ulaştırıyor. Kutu üyeliğine eklenebilen kütüphane üyeliğiyle her ayın temasına özel seçilmiş bir hikaye kitabı da kutulara eklenirken; çocuklara eğlenceli bir şekilde okuma alışkanlığı kazandırılıyor.

“Dikkat eksikliği ve teknoloji bağımlılığı için ekonomik çözüm”

Bugüne kadar Türkiye'nin 81 iline 25 binden fazla eve, 120 binden fazla kutu gönderdiklerini belirten Ramsay, “Her ay çocuklarıyla birlikte Pakolino aktiviteleri yapan anne babalar çocuklarına eleştirel düşünme, problem çözme ve işbirliğine dayalı çalışma becerileri kazandırırken, çocuklarıyla ekrandan uzak, kaliteli zaman geçiriyorlar. Amacımız teknoloji bağımlılığının, dikkat eksikliğinin ciddi bir problem haline geldiği günümüzde, anne babalara pratik, ekonomik ve eğlenceli bir çözüm sunmak” açıklamasını yaptı.

“Türkiye'de daha fazla aileye ulaşabilmek için değişik pazarlama kanalları kullanarak ve alternatif ödeme sistemleri geliştirerek Türkiye operasyonumuzu büyütmek ve aynı zamanda yurtdışına açılmak istiyoruz” diyen Ramsay, Facebook tarafından kendi işlerini kuran ve yeni iş fikirlerini hayata geçirmek üzere harekete geçen girişimci kadınları desteklemek için geliştirilen ‘She Means Business’ projesi kapsamında Türkiye’den ilham veren 6 kadın girişimci arasında yer almıştı.