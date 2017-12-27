Çocuklarda diş renklenmeleri kaygıyı artırıyor

Dişte farklı renklenmeler görülebilir. Diş renklenmesine neden olan birçok etken var. Kimi zaman çürükten kimi zaman yaşlanmaya bağlı olarak dişlerin aşınmasından ötürü renklenmeler görülebilir. Peki çocuklarda görülen diş lekelenmeleri neden oluşur, neye işaret eder? İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Aslı Topaloğlu Ak, süt dişleri ve daimi dişleri etkileyen ve dişeti kenarına paralel seyreden noktasal, ince çizgi ya da geniş bant şeklinde görülebilen diş renklenmelerinin her yaşta ortaya çıkabildiğini ve özellikle çocuklar ve adelosanlarda (ergenliğe adım atanlarda) estetik yönden kaygıya neden olabileceğine dikkat çekti.

Çocuklarda, siyah diş renklenmelerin görülme sıklığı ile ilgili birçok ülkede çalışmalar yapıldığını belirten Doç. Dr. Ak, yüzde 3.1 ile yüzde 18 arasında değişen sonuçlar elde edildiğine işaret ederek, Türkiye’de 5-13 yaş arasındaki çocuklarda siyah renklenme görülme sıklığının yüzde 17 olarak ortaya konduğunu söyledi.

Renklenmenin esas faili, bakteriler

Siyah renklenmelerin kahverengiden antrasit-siyaha doğru giden renk yoğunluğu gösterdiğine dikkat çeken Doç. Dr. Ak, plakta, renklenmelerin en önemli oluşum nedenlerinden birinin kromojenik bakteriler olduğuna değindi ve karakteristik olarak Actinomyces, Prevotella ve Porphyromonas türü bakterilerin baskın olarak bulunduğunu kaydetti.

Tütün, yiyecek-içecek ve kimyasal faktörlerin de diş renklenmelerinde diğer oluşum nedenleri olarak sıralayan Doç. Dr. Ak, “Diş yüzeyinde oluşan bu renklenmeler, ferrik sülfit benzeri bir bileşik olup, bakterilerin ürettiği hidrojen sülfit ile tükürük ya da dişeti sıvısında bulunan demirin etkileşimi sonucu meydana gelir” dedi.