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Çocuklarda göz kusuru okulda başarıyı etkiliyor

Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.Şeyda Atabay, çocuklarda göz kusurunun okulda başarıyı etkilediğini söyledi.

Çocuklarda göz kusuru okulda başarıyı etkiliyor

04 Kasım 2017 10:27

Çocuklarda okul başarısında en etkili durumlardan birinin göz bozuklukları olduğunu belirten Op.Dr.Şeyda Atabay, “Hipermetropi durumlarında özellikle yakın çalışmalarda zorluklar, okurken satır atlama, uzun çalışmalarda yorulmalar ve çalışmaya karşı isteksizlik olmaktadır. Astigmatizma bozukluklarında ise odaklanma zorluğu yakın ve uzak çalışmalarda olurken, uzun süreli kitap okuma gibi durumlarda baş ağrısı yapabilmektedir. Miyopi hastalığında ise yakın çalışmada hiçbir rahatsızlık yok iken uzak görme rahatsız edici olarak bozulmuştur ve derslerde tahtayı görememeye bağlı sorunlar ortaya çıkmaya başlar.” diye konuştu.

Çocuklarda okul öncesinde hipermetropi hastalığı daha sık görülürken okul çağından itibaren miyopi hastalıkları daha sık izlenmeye başlandığını dile getiren Op.Dr.Şeyda Atabay, “Bunun nedeni okul çağı ile birlikte yakın çalışmanın artmasıdır. Ancak son yıllarda bilgisayar kullanımının artması hatta küçük ekranlarda tablet ve telefonların sık kullanılır olmasıyla miyopi çok daha erken yaşlarda başlamakta ve ilerlemesi daha hızlı olmaktadır. Astigmat bozuklukları sıklıkla göz yapısı ile ilgi olmakta ve genetik özellikler taşımaktadır. Astigmat bozuklukları genelde yaşla birlikte çok fazla bir artış göstermemek le birlikte ergenlik dönemlerinde numaraların artması başka hastalıklar hakkında uyarıcı olmaktadır.” dedi.

Teknolojinin ilerlemesi ile göz bozukluklarının daha sık ve daha erken yaşlarda görüldüğünü kaydeden Op.Dr.Şeyda Atabay, “Burada uzun süreli yakın odaklanmalar gözde miyopi gelişimlerini oldukça hızlandırmaktadır. Çocukların görmediklerini ifade etmekte zorlanmaktadırlar. Ve göz tedavileri eksik kalmakta ve derslerde başarısızlıklar sanki öğrenme zorluğu varmış olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle çocukların 1 yaşından itibaren her yıl göz kontrolü olmaları gerekmektedir. Hastalık varlığında ise kontrol süreleri daha sık olmakta ve yaklaşık 6 ayda bir muayene tekrarları gerekmektedir. Çünkü çocuklar sürekli bir büyüme döngüsünde olmalarından dolayı göz numaraları da sıklıkla değişmektedir. Ve çocuk muayene tekrarını geciktirilmesine bağlı olarak yanlış ve yetersiz gözlük kullanırsa bu fayda yerine zarar getirebilmektedir. Bu sebeple hiçbir rahatsızlığı olmayan çocukların yılda 1, göz problemi olanların ise daha sık 6 ayda 1 gibi muayene tekrarlarını önermekteyiz. Bu süreler 15 yaşına kadar çocuklarda geçerlidir.” şeklinde konuştu. 

Etiketler: çocuklar, göz hastalığı, miyop

 

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