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Çocuklarda göz tembelliğine dikkat

Her çocuğun hiçbir problemi olmasa dahi göz hastalıkları hekimince muayene edilmesinin gerekli olduğunu belirten Op. Dr. Şeyda Atabay, göz tembelliğinin çocuklarda sık olarak görüldüğünü ve dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Çocuklarda göz tembelliğine dikkat

02 Şubat 2017 10:26

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, çocuklarda sık olarak görülen ve en önemli olan göz hastalığının tıp dilinde ambliyopi olarak adlandırılan göz tembelliği olduğunu belirtti. Göz tembelliğinin gözde herhangi bir sorun olmadığı ancak gözün görmesinin herhangi bir nedenle engellendiği durumlarda çocuk gözünün geri kalması, görmeyi öğrenememesi olarak açıklanabileceğini dile getiren Op. Dr. Atabay, "Görmeyi engelleyen neden göz kapak düşüklüğü, gözde hipermetrop ya da astigmatizma bozukluğu ya da şaşılık olabilir. Bu durumlar çok önemlidir. Çünkü asıl sorunu düzelttiğimizde göz tembelliğini de engelleriz ve tedavi edebiliriz. Bu sorun çocuk yaşlarında yani 9 yaşından önce tanınabilinirse tedavi edilmesi çok daha kolaydır. Ancak aile çocuğunu doktora götürmez ise hastalığın tanısı gecikir ve tedavide geç kalınmış olunur" dedi.

"Çocuk ne kadar küçük ise göz tembelliğinin tedavisi de o kadar başarılıdır"

Göz tembelliği olan bir çocuğun tedavisinde öncelikle tembelliğe sebep olan etkenin saptanması gerektiğini kaydeden Op. Dr. Atabay, "Bu çoğunlukla hipermetropi olarak karşımıza çıkmaktadır. Öncelikle göz bozukluğuna neden olan sebep uygun gözlükle düzeltilmelidir. Daha sonra kapama tedavisi planlanmalıdır. Kapama tedavisinde kapama mutlaka gözlük altından olmalı ve kesinlikle gözü tamamen örtmelidir. Işık dahi geçirmeyecek şekilde örtülen göz görme işlevi yapamadığı için göz tembelliği olan diğer göz çalışmaya zorlanacak ve görme düzeyleri yükselecektir. Ancak burada etkili kapama çok önemlidir. Çünkü açıkta olan göze çalışmasını sağlayacak uyarılar yeteri kadar verilmelidir. Etkili kapamada aile birlikte vakit geçirerek özellikle yakın çalışmalar yapılmalıdır. Kapama süreleri çocuğun yaşına ve göz tembelliğinin derinliğine göre değişmektedir. Bu durum göz doktoru tarafından iyi bir şekilde değerlendirilerek aileye hangi göz kaç saat kapanması gerektiği ayrıntılı olarak anlatılmalıdır. Çocuk ne kadar küçük ise göz tembelliğinin tedavisi de o kadar başarılıdır" ifadelerini kullandı.

Şaşılık olduğu durumlarda öncelikle göz tembelliğinin tedavi edilmesi gerektiğini ifade eden Op. Dr. Şeyda Atabay, "Daha sonra şaşılık ameliyatı planlanmalıdır. Göz tembelliği tedavi edilmeden yapılan ameliyatlarda gözde yeniden şaşılık gelişimleri olabilmektedir. Göz tembelliğine sebep olan durum göz kapağı düşüklüğü olduğu durumlarda ise hiç vakit kaybetmeden göz kapak ameliyatı ile göz optik aksı açılmalıdır" şeklinde konuştu. 


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