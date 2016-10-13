Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İrfan Serdar Arda, "Zamanında doğmuş bir erkek bebekte testisler torbaların arka duvarına yapışarak göçlerini tamamlamış olur. İşte, testislerin bu göç yolu üzerinde herhangi bir yerde duraklaması inmemiş testis olarak bilinir. Bu nedenle inmemiş testis, karın içinden torbaların girişine dek herhangi bir yerde bulunabilir” dedi.

Testislerin inmesini engelleyen en önemli etmenin inişten sorumlu olan başta testosteron olmak üzere bazı hormon ve faktörlerin eksik olarak salgılanmış olması olduğunu ifade eden Prof. Dr. İrfan Serdar Arda, “Bunun dışında testisin beslenmesini sağlayan damarsal yapının kısa olması, testis ile sperm kanalının doğumsal birleşim anormallikleri, testisin iç yapısının doğumsal olarak zedelenmiş olması ile karın duvarının doğumsal olarak gelişmemiş olması, kasık bölgesinde yağ dokusunun fazla olması ya da göç yolunun değişmesi gibi etkenler de inmemiş testise yol açabilir” diye konuştu.

İnmemiş testisin torbaların içinin boş olması ile tanımlandığını ifade eden Prof. Dr. Arda, ”Testisin olmadığı tarafta torba yeterince gelişmeyebilir. yüzde 60 sağda, yüzde 30 solda ve yüzde 10 da iki taraflı olabilir. Erken doğan bebeklerde (prematüre), göç henüz devam ettiğinden testislerin inmemiş olması doğaldır” dedi.

İnmemiş testisin tedavisinin cerrahi yolla testisi torbaya indirmek olduğunun atını çizen Prof. Dr. Arda, muayene sırasında testis ele gelmişse hormonların henüz devam eden etkisi ile ilk altı ay içerisinde torbaya ineceği varsayıldığını anlattı. Altıncı ayın sonunda inmeyen bir testisin daha sonra inme şansının yüzde 10 olduğunu söyleyen Prof. Dr. Arda, karın içinde kalan testislerin ise inme şansları hemen hiç olmadığını belirtti. Arda, “Yapılan çalışmalarda, yerinde olmayan testiste, zaman içerisinde ileride sperm üretecek olan hücrelerin zedelendiği saptanmıştır. Bu nedenle, günümüzde eğer bir testis altıncı ayın sonunda hala inmemişse ameliyat edilmektedir. Ancak, testis ne kadar yukarıda ise, ameliyat sırasında inme şansının da o kadar az olacağı bilinmelidir” şeklinde konuştu.

Geçmişte cerrahi tedaviye alternatif olarak görülüp birçok hastaya uygulanmış olan hormon tedavisinin günümüzde artık yeri olmadığının da altını çizen Prof. Dr. Arda, inmemiş testis ameliyatının günübirlik cerrahi olarak yapılıp, çocuk ameliyattan bir saat önce yatırılıp, cerrahi işlemden 4-6 saat sonra da taburcu edildiğini anlattı. İnmemiş testis ile en çok karışan sorunun utangaç testi oluğunu ifade eden Prof. Dr. Arda, “Bu testisler inişlerini tamamlamış ancak torbaya yapışmamıştır. Çocuk heyecanlandığı, üşüdüğü ya da korktuğu zaman, testis, damarları çevresinde bulunan kasların kasılması ile yukarı doğru çekilir. Sakinken ya da sıcak ortamlarda yerindedir. Bu testisler muayene sırasında yukarıda saptanabilir. Ancak, uygun bir manevra ile torbaya indirilebilir. Torbaya indirilen ve orada kalan testislerin ameliyat edilmesine gerek yoktur” diye konuştu.