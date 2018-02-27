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Çocuklarda kalça çıkığı neden olur, nasıl tedavi edilir?

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Cem Coşkun Avcı, çocuklarda sıkça görülen kalça çıkığının teşhis ve tedavi edilmediği takdirde yürüme bozukluklarına ve ciddi sakatlıklara neden olabildiğini söyledi. Peki, çocuklarda kalça çıkığı neden olur, nasıl tedavi edilir?

Çocuklarda kalça çıkığı neden olur, nasıl tedavi edilir?

27 Şubat 2018 19:12

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Cem Coşkun Avcı, çocuklarda görülen kalça çıkığı konusunda önemli bilgiler veriler. Çocuklarda kalça çıkığının erken teşhis edildiği zaman tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu dile getiren Dr. Avcı, "Ancak bu durum geç teşhis edilirse kalıcı sakatlıklara ve ciddi iş gücü kaybına sebep olabilir. Yeni doğmuş çocuklar, doğumdan sonra doktor tarafından kontrol edilir. Bu kontrolde özellikle doktorlar çocuğun kalça kemiklerinin tamamen yerine oturup oturmadığına bakarlar. Bunun dışında ters oluşan doğumlarda ve ikiz gebeliklerde eklem yerlerine fazlalıkla baskı yapılması sebebiyle bebekte kalça çıkığı kolaylıkla oluşabiliyor. Doğumdan hemen sonra çocuk doktoru bebeğin bacaklarını her yönde oynatıp hareket ettirerek, eklem yerlerinin tam olarak yerine oturup oturmadığını kontrol eder. Çocuklar 1 aylık olduğunda ise mutlaka bir ortopedi uzmanı tarafından ultrasonografi ile değerlendirilir. Ultrasonografi normalse tekrar kontrol gerekmez. Ancak bazı gelişme gerilikleri ve kısmi çıkıklar ultrason ile rahatlıkla erken teşhis edilip tedavi edilebilir. Kalça çıkığı çocuk yürümeden, özellikle ilk 6 ayda teşhis edilirse sekelsiz bir şekilde iyileştirilebilir. Fakat çocuk yürümeye başladıktan sonra tedavi zordur ve çoğunlukla sekel bırakır” dedi.  

Etiketler: kalça çıkığı

 

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