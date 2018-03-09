Diğer
Kategoriler

Çocuklarda öfke ve inatçılık problemine dikkat

Çocuk Gelişimi Uzmanı Dilara Bilge, “Çocukta meydana gelen öfke ve inatçılık problemi, çocukların sorunu değil, bizim ona karşı olan yaklaşımımızdadır. Bu durumu değiştirmek de ebeveynlerin ve diğer yetişkinlerin tutumlarında yaptıkları değişikliklerle mümkündür” dedi.

Çocuklarda öfke ve inatçılık problemine dikkat

09 Mart 2018 18:43

Öfke probleminin çok küçük yaşlardan itibaren başladığına dikkat çeken Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Gelişimi Uzmanı Dilara Bilge, “Bu problem 2-3 yaş sendromlarıyla birlikte karşımıza sıklıkla çıkabilmektedir. Öfke problemi ve inatçılık dediğimiz durumlar, çocuğun istediği şeyi aldırana kadar ya da istediği şeyi yapana kadar ağlaması, kendine veya çevresindeki insanlara zarar vermesi, eşyaları vurup kırması, nefesini tutması, çığlık atması gibi davranışlardır. Çocukların bu davranışlarının altında yatan temel sebepler; ebeveynlerinden ve öğretmeninden ilgi görmek istemesi, ebeveynlerle girilen iktidar mücadelesi, bu davranışları gösteren çevresindeki yetişkinleri rol model alması, şiddet içerikli televizyon programları ve oyunları takip etmesi, her istediği yerine getirilen, kural ve disiplinden uzak aşırı hoşgörülü yaklaşımla yetiştirilmeleri olabilir. Aslında çocuklarda meydana gelen öfke ve inatçılık sorunu aslında çocukta değil bizim ona karşı olan yaklaşımımızdadır. Ve bu durumu değiştirmek de ebeveynlerin, çocukla ilgilenen diğer yetişkinlerin tutumlarında yaptıkları değişikliklerle mümkündür. Bu konuda ki en önemli kural çocukla ilgilenen bütün yetişkinlerin tutarlı davranmasıdır. Koyulan kuralların ve oluşturulan düzenin hiç kimse tarafından esnetilmemesi gerekir. Unutmayın zamanında alınmayan önlemler çocuğunuzun yetişkinlik dönemlerinde de bu davranış problemlerini sürdürmesine, iletişim problemleri olan, anlayışsız ve uyumsuz bireylere dönüşmesine sebep olur” diye konuştu.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç