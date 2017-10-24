Çocuklarda sonbahar gribine dikkat

Okulların başlamasıyla beraber günde ortalama 5 saat kapalı alanda kalan çocukların taşıyıcı olduğu nezle ve grip gibi viral hastalıkların sürekli bulaşması, sonbaharda birçok hastalığın ortaya çıkmasına neden olduğunu belirten Barlas, el yıkama alışkanlığının kazandırılmasının önemini vurguladı. Barlas, “El yıkama alışkanlığının kazandırılması, gribe karşı en etkili, en pratik yöntemlerden biri. Gün içerisinde ellerini yüzüne, ağız çevresine ve gözlerine sürmemelerini, özellikle tuvaletlerden sonra ve beslenmeden önce mutlaka ellerini sabunla yıkamaları gerektiğini öğretin ve yeterli ve kaliteli uykunun vücudun bağışıklığının güçlenmesindeki faydalarını ortaya koyarken, hele de çocuklar için çok daha önem taşıyor. Geceleri geç uyuyan çocukların bağışıklık sistemi düzgün çalışmazken, gribal hastalıklarına yakalanma sıklıkları artıyor" dedi. Çocukları soğuk havadan çok kalabalık ortamların hasta ettiğini belirten Barlas, “Kapalı ortam mikropların bulaşma riskini artırdığından düzenli ve sık sık havalandırılması çok önemli. Öğretmenlerin ve ailelerin gribal enfeksiyon bulgusu başlayan çocukların evde istirahat etmesine özen göstermesi hem çocuğun çabuk iyileşmesine hem de bulaş zincirini kıracağı için diğer çocukları korumaya avantaj sağlıyor" ifadelerini kullandı.

“Dengeli beslenmesine özen gösterin“

Çocukların dengeli beslenmesinin oldukça önemli olduğunun altını çizen Medical Park Gaziantep Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzm.Dr. Çiğdem Barlas, "Çocukların ev yemekleriyle sağlıklı ve dengeli beslenmesi, yaşına uygun, yeterli düzeyde protein, vitamin ve mineral ihtiyaçlarının karşılanması gribal enfeksiyonlara karşı direnç kazanmasında çok önemli rol oynamaktadır’’ diye konuştu.