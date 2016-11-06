Kuruluş amacı çocukların öncelikle sorumluluk bilinçlerini geliştirmek olan Kent Konseyi Çocuk Meclisi yeni dönem başkanlığı için kolları sıvadı. 2014 yılından beri faaliyetlerini sürdüren Kağıthane Belediyesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi, 2 yılda bir düzenlenen başkanlık seçimlerinin 2’ncisini gerçekleştirdi. 10 adayın yarıştığı başkanlık seçiminde her bir aday projelerini tanıtan sunum yaptı. 70 üyeye sahip meclisin faaliyetleri arasında okuma etkinliği, ağaç dikimi, şehir dışı kültürel geziler gibi pek çok etkinlik yer alıyor. Yapılan oylamada Zeynep Sude Aydoğdu, ikinci sıradaki rakibinden sadece 1 oy farkla başkanlık koltuğunun yeni ismi oldu.

"Bir oy farkla gelen başkanlık"

Bir oy farkla başkan seçilen Zeynep Sude Aydoğdu, "Başkanlık adayıydım ve başkan oldum. Arkadaşlarımız genelde Konya’ya gitmek istiyor. Bu yıl bunu gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Aynı zamanda bir kitap projemiz var. O da gerçekleştirmek istediğim planlar arasında. Öncelikle kaybedeceğimi düşünüyordum. 1 oy farkla kaybetmek üzücü olacaktı. Başkan olduğum için mutluyum, zaten kaybeden arkadaşım da yardımcım oldu" dedi.

"Demokrasiyi öğreniyoruz"

Başkanlık görevini yeni başkana devreden Fatmanur Eroğlu, "2 senedir başkanlık yapıyordum, bugünden itibaren artık eski başkanım. Yeni başkanımızı tebrik ediyorum. Biz burada kaynaşıyoruz, özgüvenimiz geliyor. En önemlisi burada arkadaşlarımız demokrasiyi öğreniyor. Reşit birey olarak ileride hiçbir baskıya maruz kalmadan, dayatma olmadan oy kullanmayı öğreniyor" diye konuştu.

Harun Basat