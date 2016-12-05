Özel Gazi Hastanesi doktorlarından Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Alp Varılsüha, çocuklarını spora gönderen veya spora yönlendirmeyi düşünen ailelere uyarılarda bulundu. Çocukların bir spor dalında profesyonelleşme yerine birden fazla spor dalı ile rekabetçi olmayan bir düzeyde ilgilenmeleri gerektiğini belirten Dr. Varılsüha, "Günümüzde profesyonelliğe yönelecek çocuklar için önerilen, aynı anda birden fazla spor dalında faaliyet göstermeleri, ancak hiçbirinde profesyonel düzeyde antrenman yapmamalarıdır. Bu tür bir uygulamanın 13 yaşına kadar sürdürülmesinin hem çocuğun fiziksel gelişimi açısından daha iyi olduğu, hem olası sportif yaralanmalardan korunmasını sağladığı için daha sağlıklı olduğu düşünülmektedir. Yapılan çalışmalar sportif branş seçiminin 12 yaş sonrasına bırakılması halinde bu gençlerin o spor dalında küçük yaştan beri faaliyet gösteren sporculara göre daha başarılı olduklarını göstermiştir. Kısaca bir spor dalında erken özelleşme, çocuk için sporu eğlence ve arkadaşlık aracı olmaktan çıkarmakta, yeni beceriler edinmesini ve üretkenliğini sınırlamakta, belki de neden olduğu fiziksel ve psikolojik baskılar nedeniyle spordan tamamen uzaklaşmasına neden olmaktadır" dedi.

Sporun sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunun tartışmasız bir gerçek olduğunu kaydeden Dr. Varılsüha, her geçen gün daha fazla çocuğun kulüp ve antrenör desteği altında profesyonel ortamlarda sportif faaliyetlere yöneldiğini vurguladı. Dr. Varılsüha, "Bu yönelim kısmen ailelerin sporun sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğunu kavraması ile ilgili olmakla beraber, bir ölçüde de sporun bir meslek olarak seçilebileceğini fark etmiş olmalarıyla ilgilidir. Bu durum ailelerin, çocuklarını başarılı olmaları için daha fazla ders çalışmaya zorlamalarına benzer bir şekilde spor sahasında daha başarılı olmaya zorlamaları gibi bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Çocukları bünyesine alan profesyonel kulüpler de kendilerine güçlü bir altyapı oluşturabilmek amacıyla bu sürece katılmıştır" diye konuştu.

Bilimsel verilere göre, erken yaşta spor başarıyı arttırmıyor

Çocukların spora ne kadar erken yönlendirilirlerse başarı oranının o kadar yüksek olacağına dair inanışın bilimsel olmadığına dikkat çeken Dr. Varılsüha, şunları söyledi:

"Çocuklarını spora yönelten aileler düz bir mantıkla, belli bir spor dalında çalışmaya ne kadar erken yaşta başlanırsa ve ne kadar yoğun çalışma yapılırsa gelecekte çocuğun seçilen spor dalında o denli başarılı olacağını düşünmektedirler. Oysa elimizdeki bilimsel veriler gerçeğin hiç de böyle olmadığını göstermektedir. Sporun sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğu tartışmasız bir gerçek olmakla beraber henüz kas ve iskelet sistemi gelişimini tamamlamamış çocuk bireylerin yarışmacı spor ortamlarına sokulması ve sportif başarı için daha fazla antrenman yapmaya zorlanması bu yaş grubu sporcularda gittikçe artan oranlarda aşırı antrenmana bağlı fiziksel yaralanmaların görülmesine neden olmaktadır."