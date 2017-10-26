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Çocukları bir bir servise bindirdi

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir trafik polisi, ayakları ıslanmasın diye öğrencileri tek tek servisten elleriyle indirdi. Vatandaşlar bu hareketinden dolayı trafik polisini tebrik etti.

Çocukları bir bir servise bindirdi

26 Ekim 2017 14:45

Sakarya’da dün sabah saatlerinde başlayan yağmur öğle saatlerinde etkisini arttırdı. Akyazı ilçesinde aşırı yağışlar sonrasında yollarda su birikintisi oluştu. Akyazı Konuralp İlkokulu’nda öğrenim gören öğrenciler okula gitmek için servisten inmek istedi. Yol kenarında bulunan yağmur birikintisini gören polis memuru, öğrencilerin ıslanmasına engel oldu. Polis memuru öğrencileri tek tek servisten elleriyle indirdi. Öğrencilerin ıslanmadan, güvenli bir şekilde okula geçmesini sağlayan polisin davranışı vatandaşların takdirini topladı.

Ali Yıldırım

 

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