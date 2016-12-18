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Çocukları üşümesin diye otobüs durağına soba kurdu

Sakarya’da yaşayan Orhan Yılmaz, taşımalı sistemle eğitimlerini sürdüren çocuklarının soğuk havalarda servis beklerken üşümemesi için otobüs durağına soba kurdu.

Çocukları üşümesin diye otobüs durağına soba kurdu

18 Aralık 2016 10:43
Çocukları üşümesin diye otobüs durağına soba kurdu - Tıkla İzle

Sakarya’nın Kocaali ilçesi Yeni Mahalle’de taşımalı sistemle eğitimlerini sürdüren öğrenciler, her sabah Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan otobüs durağında servislerinin gelmesini bekliyor. Havaların soğuması ve kış şartlarının zorlaşmasıyla birlikte Orhan Yılmaz, çocukların servis beklerken üşümemesi için çareyi otobüs durağına soba kurmakta buldu. Arkadaşı Rahman Alemdar ile birlikte durağa soba kuran Yılmaz, her sabah çocuklarından önce kalkarak sobayı yakıp, çocuklarının bir nebze de olsun soğuktan korunmasını sağlıyor. Çocuklar ise babalarının yaptıkları bu uygulamadan oldukça memnun.

“Servisin ne zaman geleceğini kestiremediğimiz için çareyi bu yöntemde bulduk”
Çocuklarını servise bindirmek için durakta beklediklerinde durumun farkına vardıklarını belirten Orhan Yılmaz, “Hava şartlarından dolayı okullarımız tatil olmuştu, ertesi gün kalktık çocuklarımızı okula göndermek için ancak çok soğuk olduğu için aklımıza böyle bir fikir geldi. Bunu yaparsak her sabah ben yakarım dedim. Aslında elektrik çekip, elektrikli soba koymayı bile düşünüyorum. Hava çok soğuk oluyor, servisler yarım saat geçte gelebiliyor. Biz de çocuklarımızı saatinde dışarıya çıkarmak zorundayız. Artık servislerin ne zaman geleceğini tam kestiremediğimiz için böyle bir uygulama başlattık. Şuanda memnunuz. Amacımız durakların Erzurum’da olduğu gibi ısıtıcılı olmasına dikkat çekmek için böyle bir şeye kalkıştık” dedi.

“En azından ellerini ısıtsınlar diye soba kurduk”
Rahman Alemdar ise, “Servis geç kaldı diye hepimiz bir gün durağa geldik. Biz bir saat burada bekleyip üşüyünce çocuklar da üşüyordur diye düşündük. Biz de dedik servis gelene kadar buraya bir soba kuralım, en azından ellerini ısıtsınlar, psikolojik bir rahatlık oluşsun diye yaptık. Eski bir sobamız vardı, onu da durağa kurduk” ifadelerini kullandı.

“Durak fayda etmiyor, kendimizi sobada ısıtıyoruz”
Her sabah durakta servisi bekleyen öğrencilerden 10 yaşındaki İrem Rana Alemdar, “Geçen gün yollar buzlu diye bizim servisimiz geç kaldı. Bizde babama danıştık, o da böyle bir yöntem buldu. Sabahları gelip burada beklerken donuyoruz. Zaten durakta çok bir fayda etmiyor, sobada kendimizi ısıtıyoruz” diye konuştu. 

Bilal Bilir - Metin Nişancık
 

Etiketler: otobüs durağı, soba


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