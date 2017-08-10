Çocukları yurda yerleştirilen kadın bileklerini kesip evini ateşe verdi

Olay, merkez Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi Doğanlar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce madde bağımlısı olduğu gerekçesiyle devlet tarafından çocukları koruma altına alınarak yurda yerleştirilen Ayşe Y., saat 19.00 sıralarında bileklerini keserek evini ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince evden çıkarılan Ayşe Y. ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ayşe Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mustafa Beşer

