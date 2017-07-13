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Çocukların ameliyat korkusu yeni projeyle yenildi

Antalya Kamu Hastaneleri Birliğine (AKHB) bağlı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat olacak çocukların yaşadıkları korku ve kaygının giderilmesi için yeni bir proje hayata geçirildi.

Çocukların ameliyat korkusu yeni projeyle yenildi

13 Temmuz 2017 17:06

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çocukların ameliyat öncesinde yaşadıkları stresi ve korkuyu azaltmak için yeni bir uygulama başlatıldı. Uygulama kapsamında hastanede çeşitli hastalıklardan ameliyat olacak çocuklar aileleriyle birlikte karşılanarak bilgilendirici broşür kartlar, slayt gösterileri ve süper kahramanlarının kostümleriyle eğlenceli bir hale getirildi.

"Ameliyat günü çocuklar için daha sevimli olsun istedik"

Uygulama hakkında bilgi veren Çocuk Gelişimi Uzmanı İlkay Kocaakça, ameliyat öncesi çocukların ve ailelerinin kaygılarını azaltmak ve bu durumu eğlenceli hale getirmek için bir proje geliştirdiklerini söyledi. Kocaakça, "Bu projede birkaç tane çalışmamış yer almaktadır. İlk olarak bir broşür hazırladık. Burada ailelere önerilerimiz yer almaktadır. Daha sonra çocuklarımızın ameliyat kaygılarını önlemeye yönelik ameliyatın süreçlerini anlattığımız resimli kartlar hazırladık ve bu durumu onlara eğlenceli bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın ameliyat gününün sabahından çıkışına kadar olan süreyi anlatan bir video hazırladık. Bu video çalışması çocuk cerrahisi servisimizde seyredilecek hale getirdik. Ameliyat günü çocuklar için daha sevimli olsun istedik. Onları ameliyat gününün süper kahramanları olsun istediğimiz için çocuklarımız için süper kahramanların kostümlerini ve maskelerini hazırladık. Bu projeyle birlikte umuyoruz ki ameliyat kaygısı olmasın. Çocuklarımızın ameliyat sürecini ilerde güzel bir şekilde anlatabileceği hatıra olarak kalsın" dedi.

"Ebeveynlerimiz de oldukça memnun"

Hastane Yöneticisi Dr. Tevfik Yazan da, sağlıkta her gün gittikçe hizmet ve kaliteyi daha da artırdıkların söyledi. Yazan, "Hasta ve hasta yakınlarımıza verdiğimiz sağlık hizmetinin her gün kalitesini ve güvenirliğini arttırmak için çalışma arkadaşlarımızla birlikte çaba sarf etmekte daha da çalışmaktayız. Bugün gençlerimizin ameliyat korkularını bir nebzede olsun azaltmak için bir proje hazırladık. Bugünün kahramanı çocuklarımızın ameliyat sürecini eğlenceli bir şekilde anlatmaya çalıştık. Uygulamadan çocuklarımız ve ebeveynlerimiz de oldukça memnun. Bu memnuniyet bizleri daha da mutlu etmektedir. Hep beraber Alanya için verdiğimiz sağlık hizmetini daha iyiye götürmek için buradayız" dedi. 

Erdal Anak


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