Diğer
Kategoriler

Çocukların ateşle oyunu evi kül etti

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde çocukların oyun oynarken yaktığı ateşten sıçrayan kıvılcımlar bir evde yangın çıkmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde büyük çapta hasar meydana geldi.

Çocukların ateşle oyunu evi kül etti

23 Kasım 2016 19:40

Edinilen bilgiye göre, Bostanbükü köyünde Posta Sokak’ta torunu Nisanur Coşkun ile birlikte yaşayan Hanife Coşkun’a ait kerpiç evin arka kısmındaki bahçede oynayan çocuklar ateş yaktı. Ateşten sıçrayan kıvılcımlar kerpiç evin alt katındaki ahşap malzemelerin bulunduğu alana sıçradı. Evi bir anda saran yangın rüzgarında etkisiyle hızla büyüdü. Yangını fark eden komşular durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Safranbolu Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması ile yangını kontrol altına almayı başardı. Yangında evin büyük kısmı çökerken, kerpiç evin yanında bulunan 3 katlı binanın son katından yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yükselene dumanlardan etkilenmemek için ağızlarını tülbentle kapatması dikkat çekti.

Evlerinin alevlere teslim olduğunu gören yaşlı kadın ve torunu komşuları tarafından bir eve getirilirken, yangınla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Etiketler: ateş, oyun


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç