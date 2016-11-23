Edinilen bilgiye göre, Bostanbükü köyünde Posta Sokak’ta torunu Nisanur Coşkun ile birlikte yaşayan Hanife Coşkun’a ait kerpiç evin arka kısmındaki bahçede oynayan çocuklar ateş yaktı. Ateşten sıçrayan kıvılcımlar kerpiç evin alt katındaki ahşap malzemelerin bulunduğu alana sıçradı. Evi bir anda saran yangın rüzgarında etkisiyle hızla büyüdü. Yangını fark eden komşular durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Safranbolu Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması ile yangını kontrol altına almayı başardı. Yangında evin büyük kısmı çökerken, kerpiç evin yanında bulunan 3 katlı binanın son katından yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yükselene dumanlardan etkilenmemek için ağızlarını tülbentle kapatması dikkat çekti.

Evlerinin alevlere teslim olduğunu gören yaşlı kadın ve torunu komşuları tarafından bir eve getirilirken, yangınla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.