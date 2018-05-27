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Çocukların D vitamini ihtiyacını güneşten karşılayın

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Hasibe Uyğun Küçükkapan, çocukların çok hızlı büyüdükleri ilk 2 yaş ve ergenlikte mutlaka D vitamini takviyesi yapılmasını önerdi.

Çocukların D vitamini ihtiyacını güneşten karşılayın

27 Mayıs 2018 03:57

Konya Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Hasibe Uyğun Küçükkapan, çok önemli bir vitamin olan D vitamininin kas iskelet sisteminin gelişiminin yanı sıra sinir sistemi, bağışıklık, psikoloji, kalp damar sistemi gibi daha birçok sistemde de etkili olduğunu hatırlattı. Çocukların çok hızlı büyüdükleri ilk 2 yaş ve ergenlikte D vitamini ihtiyacının arttığını dile getiren Küçükkapan, “Özellikle bu dönemlerde D vitamini takviyesi bebeklerde günlük 400 ünite, ergenlerde 600 ünite yapılmalıdır. Bebeklerde D vitamini eksikliğinde raşitizm, bacaklarda eğrilik, baş kısmında aşırı terleme görülür. D vitamini eksik olan çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonları ve bronşiolit daha sık izlenir. D vitamini kaynakları süt, süt ürünleri, yumurta sarısı, karaciğer, uskumru, somon, istiridye, balık yağı, ısırgan otu ve mantardır. Ancak gıdalarla günlük ihtiyacın çok az bir kısmı karşılanır ve D vitamini için güneşe ihtiyaç vardır. Ülkemiz için güneş ışınlarının dik geldiği Mayıs -Kasım aylarında 11-15 saatleri arasında 15-20 dakika kollar ve bacaklar açık olacak şekilde güneşlenmek günlük D vitamini ihtiyacını karşılar. Ancak güneşin zararlı etkilerinden korunmak da en az D vitamini almak kadar önemlidir. Güneş çarpmasından korunmak için ince rahat giysiler giyilmeli, şapka ve güneş gözlüğü, güneş kremi kullanılmalıdır. Güneş kremi en az 30 koruyucu faktörlü olmalı ve güneşe çıkmadan en az yarım saat önce sürülmelidir. Çocuklar güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerinde yarım saatten fazla güneş altında kalmamalı, güneşten korunmak için gerekli önlemler alınmalı ve bol sıvı tüketilmelidir” dedi.  

 

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