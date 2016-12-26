Çocukların zihinsel, duygusal, sosyal ve dil gelişimini önemseyen Manisa Büyükşehir Belediyesi bu doğrultuda Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde masal okuma etkinliklerine devam ediyor. Gölmarmara Çocuk Kültür ve Sanat Merkezinde sorumlu Reyhan Balaban ve öğretmenleri tarafından miniklere, ‘Lütfen Gülümse Ejderha Ejo’ masalı hem anlatıldı hem canlandırıldı. Çocukların hayal dünyalarını geliştirerek, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sağlayan ve dürüstlüğün yanı sıra diş sağlığının önemini vurgulayan etkinlikte minikler masal tadında bir gün geçirdi.