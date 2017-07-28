Diğer
Kategoriler

Çocukların kültürel gelişimine katkı sağlayan merkez

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri ile çocukların kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlıyor.

Çocukların kültürel gelişimine katkı sağlayan merkez

28 Temmuz 2017 14:29

Manisa Büyükşehir Belediyesi üniversite ve ortaöğretim öğrencilerine kurs veren MABEM kurumlarının yanı sıra 04-12 yaş arasındaki çocuklara da, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri’nde verdiği eğitimle gelişimlerine katkı sağlıyor. Bu kapsamda Alaşehir ilçesinde de hizmet veren Çocuk Kültür ve Sanat Merkezinde de çocuklara birçok branşta kaliteli eğitim imkanı sunuluyor. Merkezde uzman eğitmenler eşliğinde birçok branşta eğitim verildiğine dikkat çeken Alaşehir Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi Sorumlusu Müge Erin, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza her türlü desteği vermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Alaşehir ilçemizde de hizmet veren merkezimizde şuanda mental aritmetik, matematik, İngilizce, okul öncesi, gitar ve satranç kursları verilmektedir” dedi.

Alaşehir’de çocukların hem farklı branşlarda eğitim almasını sağlayan, hem de keyifle zaman geçirmesini sağlayan Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’nin hizmete açılmasından dolayı öğrenci velileri memnuniyetini paylaştı. Alaşehir Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’nde çocukları eğitim gören Hatice Şentürk, Sibel Demirhan ve Sevil Çıray ilçeye kazandırılan modern merkezin çocuklarının gelişimlerine olan katkısını vurguladı. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!