Çocukların oyun cinayetinin ardından yaşananlar kamerada

Esenyurt İstiklal Mahallesi’nde önceki gün meydana gelen olayda iddiaya göre Lise öğrencisi ve mahalle arkadaşı R.A. ile Yunus Emre Şahin internet kafede oynadıkları online bir oyun nedeniyle tartışmışlardı. Daha sonra tekrar buluşarak kavga eden iki çocuktan R.A. yanına getirdiği bıçağı Yunus Emre Şahin’in boğazına ve koluna saplamıştı.

Çocukların kanlı biten oyun kavgasının ardından yaşananlar kameralara yansıdı. Görüntülerde Şahin'i kanlar içinde bir markete girdiği görülüyor. Daha sonra marketten çıkan Şahin bir süre sendeleyerek yürümeye çalışıyor ardından ise merdivenlere yığılıp kalıyor.

Murat Delice

