Diğer
Kategoriler

Çocukların oyunu evi kül etti

Sivas'ta 5 katlı binanın dış cephe yalıtım malzemesini iddiaya göre çocukların yakması sonucu alevler binanın en üst katındaki dubleks eve sıçradı. Alev topuna dönen evi itfaiye ekipleri 1 saatlik müdahalenin ardından söndürdü.

Çocukların oyunu evi kül etti

12 Temmuz 2017 21:16
Çocukların oyunu evi kül etti - Tıkla İzle

Yangın, saat 18.30 sıralarında Ece Mahallesi Battalgazi Caddesi üzerinde bulunan Emminoğlu Apartmanı'nda çıktı. İddiaya göre binanın yan tarafında bulunan dış cephe yalıtım malzemesini sokakta oynayan çocuklar yaktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, 5 katlı binanın en üst katındaki Yalçın Yalman'a ait dubleks dairenin çatı katına sıçradı.

Alevleri görenlerin haber vermesiyle olay yerine Sivas Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Tek yön olan yola kurulan kapanlar nedeniyle itfaiye ekipleri olay yerine girmekte güçlük çekti. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede yetersiz kalınca mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Binadaki dumandan etkilenen bir kadına da 112 sağlık ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından alevleri söndürdü. İçeride bulunan muhabbet kuşu ise yanan evden sahibi tarafından kurtarıldı.
Panik yaşayan bazı vatandaşlar sarılarak birbirlerini teselli etti. Yangın sonrası ev kullanılmaz hale gelirken, itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
 

Uğur Yiğit - Hakan Kaleli
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!