Çocukların oyunu felaketle sonuçlanıyordu

Ormanlık alanda hızla ilerleyen yangın, Orman İşletme, Antalya Büyükşehir, Manavgat Belediyesi yangın ekipleri ve vatandaşların müdahalesine rağmen Muhittin Ersoy Bulvarı’ndan yolun karşısına geçerken korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri, yangının Manavgat Belediyesi tarafından yapılan içerisinde hayvanların da bulunduğu parka ulaşması üzerine park çevresinde ve ormanlık alanda bulunan hayvan ağıllarının çevresinde önlem alarak felaketin büyümesini önledi. Yangına Orman İşletmesine ait 1 helikopter, 1 dozer, 3 ilk müdahale aracı, 5 arazöz ve 2 tanker arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 5 itfaiye ve 2 tanker ile Manavgat Belediyesine ait 2 tanker müdahale etti. Yetkililer yangında yaklaşık 1 hektar koru ve bozuk koru ormanlık alanın yandığını belirtti.

Sarılar Mahallesi Çamlık Mevkii 3012 Sokak'ta oturan vatandaşlar, yangının çıktığı noktada 2 çocuğun oyun oynadığını, ateşi söndüremeyince kaçtıklarını söylediler.

Kontrol altına alındı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çocukların oyun oynadığı alanda bir anda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı. 1 hektarlık koru ve bozuk koruluk alan yanarken, ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Sabah saat 09 50 sıralarında başlayan ve ormanlık alanda hızla ilerleyen yangın, Orman İşletme, Antalya Büyükşehir, Manavgat Belediyesi yangın ekipleri ve vatandaşların müdahalesine rağmen Muhittin Ersoy Bulvarı’ndan yolun karşısına geçerken korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri, yangının Manavgat Belediyesi tarafından yapılan içerisinde hayvanların da bulunduğu parka ulaşması üzerine park çevresinde ve ormanlık alanda bulunan hayvan ağıllarının çevresinde önlem alarak felaketin büyümesini önledi. Yangına Orman İşletmesine ait 1 helikopter, 1 dozer, 3 ilk müdahale aracı, 5 arazöz ve 2 tanker arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 5 itfaiye ve 2 tanker ile Manavgat Belediyesine ait 2 tanker müdahale etti. Yetkililer yangında yaklaşık 1 hektar koru ve bozuk koru ormanlık alanın yandığını belirtti.

Sarılar Mahallesi Çamlık Mevkii 3012 Sokak'ta oturan vatandaşlar, yangının çıktığı noktada 2 çocuğun oyun oynadığını, ateşi söndüremeyince kaçtıklarını söylediler.

Sabah 09.50 sıralarında başlayan ve rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayılan orman yangını, yangın söndürme ekiplerinin çalışmaları sonucunda güçlükle kontrol altına alındı. Manavgat belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve içerisinde küçük bir hayvanat bahçesinin bulunduğu park ile ormanlık alanda bulunan hayvan ağıllarının zarar görmediği bildirildi. Yangını kontrol altına alan ekipler, yanan bölgede soğutma çalışmaları yapıyor.

Arif Kaplan