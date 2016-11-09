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''Çocukların sınav hazırlıklarında en büyük görev ailelere düşüyor''

Özel Bahçelievler İhlas Ortaokulu tarafından TEOG sınavına girecek olan 7. ve 8. öğrencilerinin ailelerine yönelik “Sınav Kaygısı ve Motivasyon” semineri düzenlendi.

Çocukların sınav hazırlıklarında en büyük görev ailelere düşüyor

09 Kasım 2016 12:49

Özel Bahçelievler İhlas Ortaokulu, TEOG sınavına girecek olan 7. ve 8. öğrencilerinin ailelerine yönelik “Sınav Kaygısı ve Motivasyon” isimli bir seminer düzenlendi.

Okulun konferans salonunda düzenlenen seminere Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz konuşmacı olarak katıldı. Konuşmasında velilere sınav öncesi ve sınav esnasında yaşanabilecek olası kaygıları örnekleyerek, bunlarla başa çıkabilmeleri için yöntemler gösteren Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz, "Sınav kaygısı ile kendisini sürekli yorgun, endişeli ve tahammülsüz hisseden, uyku ve beslenme düzeni değişen çocuklarınızın kendilerini tanımaları için fırsat tanıyın” diyerek ailelerin beklentilerini doğru belirlemeleri konusunda tavsiyede bulundu.

“Sınav sonucu ne olursa olsun çocuklarınızın yanında olacağınızı söyleyin, hissettirin”
Kaygının normal bir insani duygu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Deniz, “Kaygının dozunda yaşanması ve doğru yönetilmesi durumunda başarıya daha rahat ulaşılabilir. Aileler olarak çocuklarınıza, motivasyonlarını yüksek tutarak, kaygılarını azaltarak ve en önemli doğru biçimde destek olarak yardımcı olabilirsiniz. Çocuklarınızdan olan beklentilerinizi onların kaygısını arttıracak biçimde belirlemeyin. Sınav sonucu ne olursa olsun yine onların yanında olduğunuzu söyleyin ve hissettirin” diye konuştu.

TEOG döneminin çocuklardaki ergenlik dönemine denk gelmesinin de süreci zorlaştırdığına da vurgu yapan Prof. Dr. Deniz, “Ergenlik dönemindeki bir çocuk hem bu sürecin getirdiği zorluklarla uğraşırken bir yandan da önemli kararlar vermek zorunda kalıyor. Ayrıca ergenlik dönemindeki bir çocuğun ebeveynleri de dünyanın en zor işini yapıyorlar" şeklinde açıklamalarda bulundu.

“Çocuklarımızın başarısı için okul ve aileler beraber çalışmalı”
Semineri takip eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, TEOG sürecinin hem okulun hem de ailelerin iyi yönetmesi gereken bir süreç olduğunu ifade etti. “Çocuklarımızın başarısı için okul ve aileler beraber çalışmalı. Bu amaçla konusunda uzman çok değerli bir hocamızı velilerimizle bir araya getirdik. İnanıyorum ki hocamızın vermiş olduğu tavsiyeleri uygulayan ailelerimiz çocuklarına gerektiği şekilde destek olacaklardır” diyen Yeltekin, eğitim yılı içinde bu tür seminerlere devam edeceklerinin altını çizdi.
 

Etiketler: İhlas Koleji, Özel Bahçelievler İhlas Ortaokulu, Sınav Kaygısı ve Motivasyon, TEOG


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