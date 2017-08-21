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Çocukların üç kuruş için ölümüne bahşiş oyunu

Malatya’da 3 kuruş para alabilmek için düğün konvoylarının önünü kesen çocuklar, oyun oynar gibi bahşiş kapıyor.

Çocukların üç kuruş için ölümüne bahşiş oyunu

21 Ağustos 2017 11:33

Malatya’da, düğünlerin artmasını fırsat bilen çocuklar, kendilerini bekleyen tehlikelerden habersiz gelin arabalarının önüne geçerek bahşiş kapmaya çalışıyor.

Özellikle kentin en işlek bölgelerinden olan Kanalboyu Caddesi ve çevre yolunda bu iş için mesai yapan 7-10 yaşları arasındaki çocuklar, hareket halindeki düğün konvoylarının önünü keserek bahşiş alabilmek için birbirleriyle yarışıyorlar. Araçların hızına aldırış etmeden konvoyun önüne atlayan çocuklar para alana kadar araçların peşini bırakmıyor. Araçların arasında koşarken kimi zaman ezilme tehlikesi atlatan, kimi zaman da araç sürücülerinin sert tepkisi ile karşılaşan çocuklar yine de alacakları bahşişten vazgeçmiyor. 

Kanalboyu Caddesi'nde esnaflık yapan Abuzer Atar isimli bir vatandaş, benzer görüntüleri kentin muhtelif noktalarında da görmenin mümkün olduğunu belirterek, "Çocuklar düğün araçlarının üzerine 5-6 kişi birden yükleniyorlar. Geçtiğimiz günlerde birkaç çocuğu üzerine atladıkları araç fırlattı az kalsın ölüyorlardı. Diğer taraftan da gelin araçlarının üzerindeki etiketleri de koparıyorlar, sıkıntı büyük umarız yetkililer konuyla ilgili olarak gereken tedbirleri alırlar" diye konuştu. 

Hasan Eryılmaz - Barış Türel
 


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