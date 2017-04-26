Diğer
Kategoriler

Çocukların Uçurtma Şenliği heyecanı

Bağcılar Belediyesi tarafından Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Uçurtma Şenliği’nde çocuklar, anne ve babalarıyla birlikte büyük sevinç ve heyecan yaşadı.

Çocukların Uçurtma Şenliği heyecanı

26 Nisan 2017 10:06

Bağcılar Belediyesi tarafından Çevre Haftası etkinlikleri münasebetiyle düzenlenen Uçurtma Şenliği’nde çocuklar, anne ve babalarıyla birlikte uçurtma keyfi yaşadı. Şenlik öncesi Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı yüzlerce çocuğa uçurtma dağıttı. Birbirinden güzel uçurtmanın gökyüzünü süslediği Uçurtma Şenliği’nde kimi çocuklar, uçurtmasını yükseğe çıkarırken, kimisi de uçurtmasını uçurmada zorluk yaşadı. Güneşli havada gerçekleşen etkinlik sırasında gökyüzüne salınan birbirinden güzel uçurtma renkli görüntüler oluşturdu.
Uçurtma Şenliği’nde en yükseğe çıkan, en güzel ve en ilginç uçurtmalar belirlendi. Ödüle layık görülen uçurtma sahipleri Çevre Haftası Ödül Töreni’nde ödülüne kavuşacak.
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!