Güzel, okunaklı ve hızlı yazı yazmanın ilkokul döneminde başlayıp kişinin tüm eğitim öğretim hayatında önemli bir role sahip olduğu ifade edilirken, Dr. Mehmet Engin Uysal, yazı geliştirme kalemi hakkında bilgiler aktardı. Yazı geliştirme kaleminin çocukların ince motor gelişimini desteklediğini ifade eden Uysal, sağlanan bu gelişimin yazının niteliksel ve niceliksel özelliklerini olumlu yönde etkilediğini ve yaşanan değişimin 15 gün gibi kısa bir süre sonra bile gözlenebilir hale geldiğini belirtti. Akademik ve sosyal hayatı etkileyen bu duruma ebeveynlerin dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Uysal, "Sınıfta arkadaşlarının yazma hızına yetişemeyen çocuklar dersi takip etme konusunda geride kalabilir, geride kaldığında dersten kopup arkadaşlarını rahatsız edebilir ve böyle durumlarda dikkat eksikliği var gibi düşünebilirler. Bu yanlış algı çocuğun öğretmeninden sürekli uyarı almasının nedenlerinden biri olabilir. Hızlı yazarak sınıfa yetişmeye çalışan kimi çocukların ise elleri hemen yorulabilir ve buna bağlı olarak yazıları kötüleşebilir. Yazıları özensiz, eksik olduğu için ve hemen yorulduklarından ödev yapma konusunda isteksiz olabilirler ya da ödev süreleri uzun sürebilir. Yazı yazmaya karşı ön yargı geliştirmeleri olağan bir hale gelir. Sürekli öğretmeninden uyarı alan, uzun ödev süreleri nedeniyle ailesiyle çatışan bu çocukların içe kapanık ve öz güveni düşük bireyler olmaları oldukça sık karşılaşılan sonuçlardandır. Amerika'da üretilen yazı geliştirme kalemi titreşimli ve ergonomik yapısıyla çocukların ince-motor kaslarının gelişimine katkı sağlıyor" dedi.

Yazı çocukların başarısını da etkiliyor

Ürünü Amerika'dan ithal eden BrainFit Türkiye kurucusu Dr. Mehmet Engin Uysal, yazı yazmakta zorluk çeken ve yazısı kötü olan ilkokul çağındaki çocuklar için çok faydalı olacak bir kalemi satışa sunduklarını ifade ederek, "Yazı geliştirme kaleminin titreşimli yapısı ve hareketli ucu, çocuklar için yazı yazmayı daha keyifli bir hale getirerek, sevdiriyor. İnce-motor gelişiminin sadece yazı yazmada değil, çatal-bıçak kullanma, ayakkabı bağlama gibi basit eylemler için dahi büyük önem taşıdığını söylüyor. Çocuğun dünyasında rekabet büyük bir yer kaplar. Yazı geliştirme kalemini etkili kullanabilmesi için; kalemin titreşimini ve hareketli ucunu kontrol etmesi ve onunla mücadele etmesi gerekir. Aynı zamanda belirli bir ağırlığa sahip bu kaleme hakim olabilen çocuk, sonrasında normal kalem ile yapacağı çalışmalarda zorluk yaşamaz. Standart kalem o kadar hafif gelir ve kontrol etmesi kolaylaşır ki akıcı ve düzgün bir şekilde yazabilmek eskisi gibi problem olmaktan çıkar. Çocukların akademik olarak başarılı olmaları için yazı yazma eylemine hakim olmaları gerekiyor. Çocuklarımız son zamanlarda başparmaklarıyla iletişiyorlar. Sürekli mesaj yazıyorlar. Okuldaki yazı yazma işi ise kalemle oluyor. Kalem, çocuklara yabancı olan ve kullanımı zor bir gereçtir. Akademik başarının ve sosyal gelişimin şartlarından biri de hızlı ve güzel yazmaktır. Ama bu çalışmalar çocukların ince motor gelişimine yeteri kadar destek vermiyor. El ve göz koordinasyonlarını geliştirmiyor. Sonuç olarak çocuklara göre bu aktivite rutin ve sıkıcı bir hal alıyor. Yazısı kötü olan ve yazı yazmakta zorlanan çocuklar, ödevini yapmamak için ya da yaptığında okunaklı olmayacağı için yalan söyleme eğiliminde bulunabiliyorlar. Bir süre sonra da hem okula hem de yazı yazmaya karşı nefret oluşturmaya başlıyorlar. Yavaş yavaş da akademik hayattan uzaklaşıyorlar. Bu sorunu erkenden çözmek gerekiyor" diye konuştu.