Çocuklarına bakmak için iş istiyor

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Atatürk Mahallesi'nde 3 çocuğuyla birlikte yaşayan 32 yaşındaki Vahide Laçin, çocuklarına bakabilmek için yetkililerden yardım istedi. Gittiği her yerde dilenci muamelesi gördüğünü iddia eden kadın, para değil iş istediğini dile getirdi. Çocuklarıyla birlikte perişan durumda olduğunu söyleyen Laçin, "Ben iş için sesleniyorum. Kimse bana bakmıyor. Üç tane çocuğum var, ikisi öğrenci. Kocam bizden elini çekmiş, bize bakmıyor. Ben üç çocuğumla ne yaparım, ne yapabilirim. Bak herkes okullarda hademe olarak çalışıyor, ondan sonra temizlikçi olarak çalışıyor. Ben gidip başvuru yapıyorum kimse bana iş vermiyor" dedi.

Gidecek bir yeri olmadığını söyleyen Laçin, "Cumhurbaşkanıma sesleniyorum, Şanlıurfa'nın valisine sesleniyorum, biri bana yardım etsin, ben dilenci değilim. Bana yardım etmesinler, para yardımı, yiyecek yardımı. Evim üstüme yıkılacak. Ben şuanda perişan olmuşum. Şimdi ilaç tedavisi görüyorum, sinir hastası olmuşum. Üç çocuğuma bakamıyorum, sizlere sesleniyorum. Geçen yağmur yağdığında ben ve çocuklarım suyun altında yattık. Kalktım yataklar üzerimizde ıslanmış" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde yağan yağmurdan dolayı eşyaları ıslanan Vahide Laçin, kurumaları için dışarıya çıkarttığı eşyaları göstererek yaşadığı sıkıntıyı anlatmaya çalıştı.

Mehmet Dikeç

