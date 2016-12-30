Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Çocuklarını kreşe bırakıp, işe gideceklermiş

Çocuklarını kreşe bırakıp, işe gideceklermiş

Mersin'de dün meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden Serkan ve Fatma Genç çiftinin, 3 yaşındaki çocukları ile kimliği belirsiz bir kadının arama çalışmaları sürüyor. Çiftin dün sabah çocuklarını kreşe bıraktıktan sonra işe gitmek için evden arabayla çıktıkları öğrenildi.

Çocuklarını kreşe bırakıp, işe gideceklermiş

30 Aralık 2016 12:26

Mersin'de 28 Aralık gece yarısı başlayan sağanak yağışın ardından dün meydana gelen selde 2 kişi hayatını kaybetmişti. Merkez Toroslar ilçesindeki Yalınayak deresinde sabah saatlerinde bulunan kimliği belirsiz kadın cesedi ile öğleden sonra aynı derenin Mersin Limanı'na yakın kısmında bulunan erkek cesedinin karı koca oldukları ortaya çıktı. Serkan-Fatma Genç çiftinin yanında 3 yaşındaki çocukları ile kimliği belirsiz bir kadının olduğu öğrenildi.
Bunun üzerine dün akşam saatlerinde Yalınayak deresinde başlanan arama çalışmaları bugün de devam ediyor. AFAD, belediye ekipleri ve çiftin yakınlarının katıldığı arama çalışmalarında, dere boyunca her yere bakılıyor. Ayrıca belediyenin kepçesi de dere kenarında bulunan sazlıkları açarak, arama çalışmalarını hızlandırıyor. Arama çalışmalarında şu ana kadar çiftin aracının olduğu tahmin edilen ön kaput bulundu.
Dün akşamdan beri dere ve çevresindeki arama çalışmalarına katılarak torununu arayan Fatma Genç'in babası Ali Kırmızı, büyük acı yaşadıklarını belirterek, "Allah'tan geldi ne diyelim? Bize gösterdi, başkasına göstermesin" diye konuştu.
"Kızımla, damadımı bulmuşlar, ufak kızım yok, yaktı beni" diyerek gözyaşlarına boğulan Kırmızı, "Dün telefonlarına ulaşamadık. İlk başta telefonlarının çekmediğini düşündük. Damadın da annesine haber verdik, 'araba evde yok' dedi. Çocuğu kreşe bırakıp, işe gideceklerdi. Çocuğun kreşe bırakılmadığını öğrendik. Köyde de elektrikler kesikti, hiçbir şeyden haberimiz yok, haberlere bakamadık. Arıyoruz hala. Sabah derenin içerisinden geldik, yoktu. Kepçe arabaya ait bir kaporta bulmuş. Koca araba yok. Acaba çocuk içinde mi dedik. Arabayı bulamazsak çocuğu nasıl bulacağız bilemedim ki. Allah büyük inşallah bulunur" dedi.
Bölgede ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.

Koray Ünlü 

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 5°C

  • Bursa

    Bursa 1°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç