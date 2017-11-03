Çocuklarını montuyla sararak ısıtmaya çalıştı

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde polis tarafından Sivas-Erzincan karayolu üzerinde gerçekleştirilen yol kontrolleri sırasında Ağrı’dan İstanbul’a gitmekte olan bir yolcu otobüsü durduruldu. Durdurulan araçta yapılan kontrollerde, 21’si erkek 9’u kadın 8’i çocuk bebek olmak üzere 38 kaçak göçmen tespit edildi. Göçmenler kimlik tespitleri yapılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Otobüsün şoförü insan kaçakçılığı suçlaması ile gözaltına alındı. Göçmenlerin kimlik kontrollerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilecekleri öğrenildi.

Kaçak göçmenler arasındaki bir babanın küçük yaştaki çocuklarını sıfırın derecenin altındaki soğuktan korumak için giymiş olduğu montunun içerisine sokarak ısıtmaya çalışması dikkat çekti.

Onur Erden - Veysel Korkmaz