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Çocuklarını okula götüren baba kaza yaptı: 4 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir traktörün römorkuna çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Çocuklarını okula götüren baba kaza yaptı: 4 yaralı

22 Aralık 2017 11:13

Kaza, ilçe merkezine 8 kilometre mesafede bulunan Kalancı-Türbe Köprüsü Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bafra istikametine seyir halinde olan Güngör Y. (42) idaresindeki 565 FC 056 plakalı otomobil, Kalaycı-Türbe Köprüsü istikametine geçiş yapan Üzeyir A.’nın kullandığı 06 PPN 72 plakalı traktörde takılı bulunan 2. römorka çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Güngör Y. ile otomobilde bulunan eşi Hülya Y. (41), çocukları Cüneyt Y. (10) ve Durbey Y. (6) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Güngör Y.’nin çocuklarını okula bırakmak için Bafra’ya gittikleri öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor. 

Ahmet Şükrü Uluçay
 

 

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