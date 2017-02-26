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Çocuklarının bakmadığını ileri süren kanser hastası intihara kalkıştı

Adana'da çocuklarının kendisine bakmadığını ileri süren kanser hastası bir kişi, köprüye çıkarak intihar etmek istedi.

Çocuklarının bakmadığını ileri süren kanser hastası intihara kalkıştı

26 Şubat 2017 10:05

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde meydana geldi. Çocuklarının kendisine bakmadığını ileri süren kanser hastası Süleyman E., psikolojisi bozulunca D-400 karayolu üzerinde bulunan Celal Bayarak Köprülü Kavşağı'na çıkarak intihar etmek istedi. Demir korkuluklara tutunarak kendisini D-400 karayoluna bırakmak isteyen şahsı gören vatandaşlar hemen polise haber verdi. Bu sırada olay yerinden geçen bir kadın da Süleyman E.'yi ikna etmek için çaba harcadı. Polisler kısa sürede olay yerine gelerek yaşlı adamı ikna etmeye çalıştı. Süleyman E. de bir süre sonra atlamaktan vazgeçti. 

Süleyman E., çocuklarının kendisine bakmadığını söyleyerek, "Ne yapayım ben kanser hastasıyım çocuklarım bana bakmıyor. O yüzden ölmek istedim" dedi. 

Süleyman E., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kontrol edildikten sonra polise teslim edildi. 

Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya
 

Etiketler: adana, intihar, köprü, süleyman


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