Çocuklarının başını okşayabilmek için protez kol bekliyor

Viranşehir'in Kışla Mahallesi'nde ikamet eden ve çalıştığı inşaatta kalıp çakan işçi Burhan Doğruyol, eline aldığı demir çubuğun yaklaşık 1 metre yükseklikten geçen yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Elleri parçalanan işçinin kolları ve ayakları koptu. Önce Viranşehir, sonra da Diyarbakır'da bir hastanede tedavi gören işçi yeniden hayata tutundu.

Kollarını ve ayaklarını kaybeden 2 çocuk babası Burhan Doğruyol devletten aldığı yardımlarla ailesini geçindirirken, yakınlarından aldığı borç ile 20 bin liraya protez ayak taktırdı. Yaklaşık 2 yıl aradan sonra yeniden yürümeye başlayan talihsiz adam, protez kol için yardımseverlerin yardım elini uzatmasını bekliyor.

Yaşadıklarını anlatan Burhan Doğruyol, "Bir yıl önce inşaatta çalışıyordum. İnşaattın ikinci katına çektiğim demir yüksek gelirim hattına çarptı. Çapma sonucu elektrik akımına kapılarak ağır yaralandım. Beni ambulansla Diyarbakır'daki bir hastaneye sevk ettiler. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen her iki kol ve bacaklarımı kaybettim. 6 ay yatalak kaldım daha sonra babamın eş ve dostlarından bir kısmını borç ederek ve bir kısmını da yetkililerin yardımıyla ayaklarıma 20 bin TL'ye protez taktırdım" dedi.

Yeniden çocuklarının başını okşamak istiyor

Maddi durumu yeterli olmadığı için protez kol taktıramayan baba, yaniden çocuklarının başını okşamak istediğini belirterek, "Geçimimi devletten aldığım asgari ücretle yapmaya çalışıyorum. Bu parayla geçimimizi sağlayamıyoruz. Kolum için protez takmak istiyorum ama çok pahalı olduğu için maddi imkanım elvermiyor. Yardım almadan ihtiyacımı gideremiyorum. Ben de herkes gibi çocuklarımı kucağıma alıp başlarını okşamak istiyorum. Bir yıldır çocuklarımı kucağıma alıp başlarını okşayamadım. Bir nebze de olsa eşimin yükünü hafifletmek istiyorum. Burada bütün yetkililere ve hayır sahiplerinden kollarıma protez takmak için yardım bekliyorum" dedi.

Talihsiz işçinin kardeşi Kasım Doğruyol, "Kardeşim Burhan'la beraber çalışıyorduk. Yüksek gelirim telleri inşaatla mesafesi bir metre kadardı. Kardeşim kol ve ayaklarını kaybetti. Yeniden ayaklarına kavuştu ama kol yaptıramadık. Yardımseverlerin desteğini bekliyoruz" diye konuştu.

Enver Zencirci